ປະເທດກາຕ້າ ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນແລ້ວ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ຂໍຊື້ຄາດແບບບັງຄັບ ເພື່ອເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເຕະບານໂລກ ຫຼື World Cup ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຈະມານີ້.
ທ່ານຊາອາດ ອາລ-ຊູໄວດີ (Saad Al-Suwaidi) ຫົວໜ້າອົງການບໍລິການຂາຂາຍປີຮາຍຢາ (Hayya) ກ່າວວ່າ ເວລານີ້ ມີຜູ້ຍື່ນສະໝັກຂໍຊື້ຄາດລະຫວ່າງ 1 ລ້ານ 5 ແສນຫາ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຊຶ່ງຄາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນກັບວີຊາ ບັດເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນ ປີ້ສຳລັບການຂົນສົ່ງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂົ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆສຳລັບແຟນໆທີ່ໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.
ພວກທີ່ເດີນທາງໄປກາຕ້າທັງໝົດ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີບັດດັ່ງກ່າວສຳລັບເຂົ້າປະເທດ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈຈະໄປເບິ່ງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກຫຼືບໍ່ກໍຕາມ.
ກາຕ້າກ່າວວ່າ ຕົນຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ພ້ອມໆກັບແຟນເຕະບານໃນປະເທດອີກຫຼາຍແສນຄົນໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນລະຫວ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຊື້ຄາດດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກໄດ້ຊື້ປີ້ ແລະມີບ່ອນພັກເຊົາແລ້ວ.
ສະໜາມບິນສາກົນ 2 ແຫ່ງໃນນະຄອນໂດຮາ ພວມກະກຽມທີ່ຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ມື້ນຶ່ງໆ 150,000 ຄົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ສຳລັບພວກທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດທາງພາກພື້ນດິນຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຕ້ອງເອົາລົດໂດຍສານໄປນະຄອນໂດຮາຫຼືຈ່າຍຄ່າທຳນຽບ 1,375 ໂດລາເພື່ອນຳເອົາຂອງໂຕເອງໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດຊາຍແດນທີ່ດ່ານຂ້າມ ອາບູ ຊາມຣາ (Abu Samra) ຈະກວດສອບແລະອອກເອກກະສານໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງ 4,000 ຄົນຕໍ່ນຶ່ງຊົ່ວໂມງ.