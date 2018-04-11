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​ປ. ທຣໍາ ສັນລະ​ເສີນ ​ກາ​ຕາ​ ທີ່​ໄດ້​ພະຍາຍາມ ​ຍຸຕິ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ ​ຕໍ່ພວກກໍ່ການ​ຮ້າຍ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ຈັບມືກັບ ອາເມຍ ທາ​ມິ​ມ ບິນ ຮາ​ມາດ ອາລ-ທານີ ຂອງກາຕາ ຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຂອງທ່ານ ທີ່​ທໍານຽບຂາວ ໃນວັນທີ 10 ເມສາ, 2018

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ໄດ້​ກ່າວ​ສັນລະ​ເສີນ​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕາ​ໃນ
​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຍຸຕິ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຕໍ່ພວກກໍ່ການ​ຮ້າຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວລາ
ໄດ້ເກືອບນຶ່ງ​ປີ​ແລ້ວ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ ປະ​ເທດຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ​ແຫ່ງ​
ນັ້ນ ວ່າ​ໄດ້​ໃຫ້​ທຶນ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ “​ໃນ​ລະດັບສູງ.”

ການ​ກ່າວ​ເຊັ່ນນັ້ນ​ຂອງທ່ານ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ພົບ​ກັບ​ ​ອາເມຍ ທາ​ມິ​ມ ບິນ ຮາ
​ມາດ ອາລ-ທານີ (Emir Tamim bin Hamad Al-Thani) ທີ່​ທໍານຽບຂາວ.

​ຍ້ອນວ່າ​ ມີ​ການ​ຕໍາໜິຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຕໍ່ກາ​ຕາ​ ໃນ​ໄລຍະທີ່​ຜ່ານ​ມາ ປະ​ເ​ທດດັ່ງ ກ່າວ
ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປຸກລະດົມ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຊື່​ສຽງຂອງ​ຕົນຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ໃຫ້ກັບ​
ຄືນມາ​ອີກ ​ແລະພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ຕົນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ກາງ​ຕໍ່ອາ​ໄສ​ໄດ້.

ທ່ານ​ທຣໍາກ່າວຕໍ່ທ່ານ ​ອາເມຍວ່າ "ບັດ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ກັບກາຍມ​າ​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ໃຫ້ຄວາມ​ສະ
ໜັບສະໜຸນທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ປະ​ເທດນຶ່ງ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ສັນລະ​ເສີ​ນການທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ
​ເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ." "ມີ​ຫລາຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ທຶນ​ຕໍ່ພວກກໍ່ການ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້
ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນຍຸຕິ​ລົງ​ໄດ້. ມັນ​ໄດ້​ຍຸຕິ​ລົງ ​ແລະ​ຍຸຕິ​ລົງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ."

ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ເຮັດ​ຄື​ກັນ​ກັບຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ແລະສະຫະລັດ ​ອາຣັບ
​ເອ​ເມີ​ເຣດ​ ໃນ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການໜັກ​ຕໍ່ກາ​ຕາ ​ໂດຍ​ບອກ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ວ່າ
ຕ້ອງ​ໄດ້​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ພົວພັນກັບ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ຍຸຕິ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່ ພວກກໍ່ການ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໃນ​ຕອນ​ທໍາ​ອິດ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ ​ຂໍ​ສຽງສະໜັບສະໜຸນ​ໃຫ້​ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ສະກັດ​ກັ້ນທາງ​ເສດຖະກິດ​ຕໍ່ກາ​ຕາ ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ສາ
ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃຊ້​ວິທີການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງລະດັບ​ປານ​ກາງ ​ເມື່ອ​ຄິດ​ເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນ​ທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຖານ​ທັບ​ທະຫານອາກາດ ອາລ ອູ​ເດດ (Al Udeid) ຢູ່
​ນອກ​ນະຄອນ ​ໂດ​ຮາ ​ສຳລັບການປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ສະ ຫະລັດ ຢູ່​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​
ອອກ​ກາງ.

ອາເມຍ (Emir) ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້ ​ແລະ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່ມີ​ການປະ​ນິປະນອມ​ຕໍ່ຄົນ​ໃດ​
ກໍ​ຕາມທີ່​ໃຫ້​ເງິນ​ສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການ​ຮ້າຍ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​
ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການສະໜອງເງິນ​ສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການ
​ຮ້າຍຢູ່​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ ຍຸຕິ​ລົງ."

ວິ​ກິດ​ການຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ທີ່​ມີມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນຶ່ງ​ປີ ​ແມ່ນ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ຕັດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງ​ທາງ​ອາກາດ​, ​ທາງທະເລແລະທາງບົກຂອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ນບ້ານ ກັບ
ກາຕາ ທີ່​ຍັງ​ດໍາ​ເນີນຕໍ່​ໄປ. ​ໄດ້​ຫລາຍ​ເດືອນ​ມາ​ແລ້ວ​ທີ່ ທີ່​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ພັກ
​ດັນ​ໃຫ້ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະພາຍຫລັງການ​ດໍາ​ເນີນ​
ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນໃຈ
ຫລາຍ.

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