ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈດີທີ່ຈີນໄດ້ “ຕັ້ງຄຳຖາມແລະມີຄວາມກັງວົນ” ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມການເຈລະຈາຫາລືກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ອຸສເບັກກິສຖານ.
ຈີນໄດ້ເອົາທ່າທີແບບເປັນກາງ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເປັນເວລາ 7 ເດືອນຂອງຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສີ ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນຈຸດແກນກາງຂອງຫຼັກນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປັກກິ່ງ ກໍຄືວ່າ ປະເທດຕ່າງໆຄວນໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ເຂດແດນຂອງປະເທດອື່ນ.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທາງໂທລະພາບ ເວລາເລີ້ມເປີດການເຈລະຈາຫາລືທີ່ເມືອງຊາມາການນັ້ນ ທ່ານປູຕິນໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານສີວ່າ “ພວກເຮົາຕີລາຄາສູງ ໃນການເອົາທ່າທີແບບກ້ຳເກິ່ງຂອງເພື່ອນມິດຈີນ ກ່ຽວກັບວິກິດການຢູເຄຣນ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳຖາມແລະຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານໃນເລື້ອງນີ້ ແລະໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມມື້ນີ້ ພວກເຮົາແມ່ນແນ່ນອນຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື້ອງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານປູຕິນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ສາມາດຢຶດຄືນດິນແດນໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຕົນ ທີ່ຖືກຣັດເຊຍຢຶດເອົາໄປ ໃນຊຸມອາທິດຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ ຊຶ່ງມົສກູຍັງສືບຕໍ່ເອີ້ນວ່າ “ເປັນການປະຕິບັດງານພິເສດທາງທະຫານ” ນັ້ນ.
ທ່ານປູຕິນໄດ້ກ່າວໂຈມຕີໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ການຄອບງຳໂລກ “ແບບຂົ້ວດຽວ” ຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ທ່ານມອງເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍແລະຈີນ ຄວນຮ່ວມກັນເປັນພັນທະມິດຕໍ່ຕ້ານ.
ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງລະບຽບການຂອງໂລກທີ່ເປັນທຳ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະໂລກມີຫຼາຍຂົ້ວ ອີງຕາມກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະການມີບົດບາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ບາງຄົນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ດ້ວຍການແລະພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ຄົນອື່ນປະຕິບັດ ໂດຍປາສະຈາກແມ່ນກະທັງການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າມັນກ່ຽວກັບຫຍັງ.”
ທ່ານປູຕິນກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເວົ້າວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໂລກທີ່ມີຂົ້ວດຽວນັ້ນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຊຶ່ງຮູບແບບທີ່ໜ້າຂີ້ດຽດແລະເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ສຳລັບບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກໜ່ວຍນີ້.”
ສ່ວນປັກກິ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີໃດໆ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາຫາລື ແຕ່ບົດປາໄສເປີດປະຊຸມທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານສີ ທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ຮ່ວມກັນກັບເພື່ອນມິດຣັດເຊຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໂຕຢ່າງ ເຖິງການເປັນມະຫາອຳນາດໂລກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະເອົາບົດບາດນຳພາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະໃນທາງບວກ.”