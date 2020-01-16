ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ລັດຖະມົນຕີທ່ານນຶ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນປານໃດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ມ້ວນທ້າຍມື້ພິເສດຂອງການເມືອງວັງເຄຣັມລິນ ທີ່ໄດ້ເຫັນການສະເໜີຂອງທ່ານປູຕິນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະຮັບເອົາການລາອອກຂອງລັດຖະບານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບໜ້າທີ່ມາເປັນເວລາດົນນານ ທ່ານດມີຕຣີ ເມັດວີເດັບ.
ທ່ານເມັດວີເດັບໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກໂດຍຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ານປູຕິນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານປູຕິນໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານມີເຄລ ມີຊຸສຕິນ ອາຍຸ 53 ປີ ຫົວໜ້າເກັບພາສີຂອງຣັດເຊຍໃນຮອບທົດສະວັດຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ.
ການສະເໜີ ໃຫ້ມີການປະຕິຮູບລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງທ່ານປູຕິນ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີຂອງທ່ານຕໍ່ສະພາສະຫະພັນ ຊຶ່ງເປັນຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບ “ສະພາບຂອງປະເທດຊາດ” ປະຈຳປີ ຊຶ່ງເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ວາງພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາອິດທິພົນຂອງທ່ານປູຕິນໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະໄໝປັດຈຸບັນຊຶ່ງເປັນສະໄໝສຸດທ້າຍສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2024.
ການຮັບຮອງເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະລັດຖະມົນຕີຄົນສຳຄັນໆໃນຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານປູຕິນໄດ້ສະເໜີແນະຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານວ່າ ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ໃນ ສະພາດູມາຂອງປະເທດໄວໆນີ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນຈະມີ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ ຂຶ້ນ” ໃນການປົກຄອງປະເທດ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານປູຕິນຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ ສະພາແຫ່ງລັດ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ເປັນສະພາທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບດໍ ຈະໄດ້ຮັບສິດອຳນາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານປູຕິນກ່າວໂດຍຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບການສະເໜີຂອງທ່ານວ່າ “ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລະບົບການເມືອງ.”
ທ່ານເມັດວີເດັບໄດ້ປາຕົວຮ່ວມກັບທ່ານປູຕິນ ແລະຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໃນລະຫວ່າງຄຳປາໄສປະກາດການຍຸບລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ມີຂຶ້ນທາງດ້ານລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດ.
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