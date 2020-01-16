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ມີ​ການ​ສັບ​ປ່ຽນ ລັດ​ຖະ​ບານ ຂະ​ນະ​ທີ່ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ​ໃຫ້​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ.

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ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທ່ານ​ນຶ່ງທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ປານ​ໃດ ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ວັນ​ພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ມື້​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ການ​ເມືອງວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ແລະຮັບ​ເອົາ​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທີ່​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ມາ​ເປັນເວ​ລາ​ດົນ​ນານ ທ່ານດ​ມີ​ຕ​ຣີ ເມັດ​ວີ​ເດັບ.

ທ່ານເມັດ​ວີ​ເດັບໄດ້​ຍື່ນ​ໃບ​ລາ​ອອກໂດຍ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງຈາກ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ທີ່ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ເຄ​ລ ມີ​ຊຸ​ສ​ຕິນ ອາ​ຍຸ 53 ປີ ຫົວ​ໜ້າ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ຮອບ​ທົ​ດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກກັນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃຫ້​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ການ​ສະ​ເໜີ ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ ຂອງ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ປີຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ພັນ ຊຶ່ງ​ເປັນຄຳ​ປາໄສ ກ່ຽວ​ກັບ “ສະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ” ປະ​ຈຳ​ປີ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່​າ ໄດ້ວາງ​ພື້ນ​ຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ໄໝ​ປັດ​ຈຸ​ບັນຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ສຸດທ້າຍ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ປີ 2024.

ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນໆ​ໃນ​ຄະ​ນະລັດຖະ​ບານ​ ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ ​ສະ​ພາ​ດູ​ມາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄວໆ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນຈະ​ມີ “​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຫຼາຍ ​ຂຶ້ນ” ໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງປະ​ເທດ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ເປັນ​ສະ​ພາທີ່​ປຶກ​ສາ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ດໍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ.

ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ກ່າວ​ໂດຍ​ຫຍໍ້ໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ.”

ທ່ານເມັດ​ວີ​ເດັບໄດ້​ປາ​ຕົວ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ແລະ​ຄ​ະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ກາດ​ການ​ຍຸບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງປະ​ເທດ.

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