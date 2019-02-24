ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາ
ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ປະເທດຕາເວັນຕົກແລະໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຕໍ່ສະຫະລັດໃນວິທີທີ່ແຕກ
ຕ່າງອອກໄປ ຖ້າວໍຊິງຕັນຫາກຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟນິວເຄລຍໄລຍະກາງ
ຢູ່ຢູໂຣບ. ໃນການຂົ່ມຂູ່ແລະຕ້ອງ ຕິຈຳນວນນຶ່ງທີ່ແນໃສ່ກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ນັ້ນ ຜູ້ນຳ
ຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ໃຊ້ການປະເຊີນໜ້າ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ “ສູນກາງເຮັດການຕັດສິນໃຈ” ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ
ຖ້າຫາກສະຫະລັດບໍ່ຮັບເອົາຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມົສກູ. ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານປູຕິນນັ້ນ ອົງການເນໂຕ້ກາວວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ແບບນີ້ແມ່ນເປັນ
ທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້. Igor Tsikhanenka ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳ
ເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນຶ່ງໃນຄຳປາໄສ ທີ່ຖືວ່າເປັນການປະເຊີນໜ້າແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ແນໃສ່ປະເທດຕາເວັນຕົກໃນ
ຮອບສອງສາມປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວ
ໂຈມຕີສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະ
ປານກາງ.
ທ່ານປູຕິນ ພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ລະບົບລູກສອນໄຟ ໄລຍະ
ປານກາງ ໃນຢູໂຣບ ຊຶ່ງທ່ານປູຕິນ ກ່າວວ່າ:
“ສະຫະລັດ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະຕັ້ງໃຈ ບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ເນື້ອໄນ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບົດບາດ ຊຶ່ງ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ. ໂດຍສະເພາະ
ແລ້ວອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອ້າງຄຳເວົ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງ
ກຳຈັດລູກສອນໄຟໄລຍະປານກາງແລະຖານຍິງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນການຖະແຫລງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາທັງສອງ ຄືສະພາສະຫະພັນ ໃນລະຫວ່າງ
ການລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງປະເທດຊາດ ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາຜ່ານ
ມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ມົສກູຈະບໍ່ພຽງແຕ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດຕ່າງໆ
ຊຶ່ງໃຫ້ອາເມຣິກັນ ຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ສະຫະລັດນຳ
ດ້ວຍ. ປະທານາທິບໍດີປູຕິນກ່າວວ່າ:
“ຣັດເຊຍຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງອາວຸດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບໍ່ພຽງແຕ່ດິນແດນ
ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງ ຂອງລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະແນໃສ່ ສະ
ຖານທີ່ຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອນຳໃຊ້ລູກຈະຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ພວກເຮົານຳ
ດ້ວຍ."
ເມື່ອວັນທີ 2 ກຸມພາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກ່າວຫາ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະຫະລັດ
ແລະກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ວ່າ ມົສກູໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສະໄໝສົງຄາມເຢັນສະບັບນີ້
ໂດຍທີ່ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລູກ
ສອນໄຟໄລຍະປານກາງຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ສຳຄັນກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຣັດ
ເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ
ລາຍ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຈຳກັດ ໂດຍສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ໃນຂະ
ນະທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວແບບບໍ່ມີຢາງອາຍ.”
ວໍຊິງຕັນໄດ້ໃຫ້ເວລາ 6 ເດືອນແກ່ມົສກູ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກຳລັງ
ນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງໂດຍເຕັມ ກ່ອນທີ່ຕົນຈະຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງ
ກ່າວໃນວັນທີ 2 ສິງຫາປີນີ້. ອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະເມີດ ສົນທິສັນຍາ
ຍ້ອນການພັດທະນາ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟ 9M729 ດັ່ງທີ່ກຸ່ມພັນທະມິດຕາ
ເວັນຕົກໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຢູໂຣບ ແລະເຂດມະ
ຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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