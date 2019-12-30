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ທ. ປູ​ຕິນ ຂອບ​ໃຈ ທ. ທ​ຣຳ ສຳ​ລັບ ການ​​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ທັບ​ມ້າງ​ ແຜນການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ ຢູ່​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ

ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ​ທ່ານ​ວະ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທາງ ໃນ​ລະ​ຫວ​່າງກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ປະ​ຈຳປີ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມົນ​ກູ ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ, ເມື່ອ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ທີ 19 ທັນ​ວາ 2019.

ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ​ທ່ານ​ວະ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ ທີ່​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ທຳ​ລາຍ​ແຜນ​ການ​ໂຈມ​ຕີກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໄດ້ ໃນ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ພັກ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ ອີງ​ຕາມ​ວັງ​ເຄ​ຣມ​ລິນ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ໄດ້​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ວ່າ “ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ງານ​ພິ​ເສດ ທີ່​ໄດ້​ຊ່ອຍໃນ​ການສະ​ກັດ​ກັ້ນ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ” ຊຶ່ງວັງ​ເຄ​ຣມ​ລິນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສັ້ນໆ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ລົງ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ້​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ກໍ​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ຕົວ ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ​ສອງ​ຄົນ ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ ​ເຊັ້ນ ປີ​ເຕີ​ສະ​ເບີກ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ພັກ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ Tass ຂອງ​ທາງ​ການ ທີ່​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

ໜ່ວຍ​ງານ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ມາ​ຈາກ “ບັນ​ດາຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ” ຂອງ​ຕົນ. ໜ່ວຍ​ງານນັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ອຸ​ປະ​ກອນ ຈາກ​ຈາກ​ພວກ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ທີ່ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ເພື່ອກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃດໆ​ຕື່ມ​ອີກ.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ໃດໆ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ເທື່ອ ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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