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ທ່ານ ປູ​ຕິນ ເຊັນ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດ​ທິ "Memorial" ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົ​ສ​ກູ, ຣັດ​ເຊຍ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ເຊັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ກົດ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ ສື່ມວນ​ຊົນທີ່​ຖືວ່າ​ເປັນ “ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ” ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ໃຊ້ຖືກ​ເພື່ອ​ປິດ​ປາກ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ, ຈຳ​ກັດ​ຂ່າວ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກີດ​ກັນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ.

ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈະ​ມອບ​ອຳ​ນາດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ສາ​ມາດກຳ​ນົດ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ລົງ​ລາຍ​ຊື່​ຢ່າງ​ເປັ​ນ​ທາງ​ການ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ” ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

ການ​ກຳ​ນົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ໃຊ້​ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ TASS ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຖ້າ​ຂ່າວ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃດ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ກົດ​ລະ​ບຽບ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ຣັດ​ເຊຍ ປິດ​ເວັບ​ໄຊ້​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ຫຼື ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ບັນ​ດານັກ​ວິ​ຈານ ກ່ຽວ​ກັບ ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ​ເສຍ​ຊື່​ສຽງ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ນັ້ນ ແລະ ຈະ​ເຮັດ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ປະ​ທານ​ວິ​ທະ​ຍຸ RFE/RL ທ່ານ ເຈ​ມີ ຟ​ລາຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ພະ​ຈິກ ວ່າກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ຈະ “ຮຸກ​ຮານ” ຊີ​ວິດ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ ແລະ ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ກ່ຽວ​ກັບ ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມືດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ແມ່ນ “ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທີ່​ສົມ​ດຸນ” ຫຼັງ​ຈາກ​ໂທ​ລະ​ພາບ RT ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ເຊິ່ງບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ໂຄ​ສະ​ນາ​ຊວນ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ, ໄດ້​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາ​ຍ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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