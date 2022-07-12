ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ອອກດຳລັດ ສະເໜີໃຫ້ສັນຊາດຣັດເຊຍ ແກ່ຊາວຢູເຄຣນ ທັງໝົດ

ຊາວຢູເຄຣນທັງໝົດ ບັດນີ້ສາມາດຂໍສັນຊາດຣັດເຊຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ອີງຕາມດຳລັດທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງເລືອກອັນນີ້ ໄດ້ເປີດໃຫ້ແກ່ພຽງພົນລະເມືອງຊາວຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນເຂດໂດເນັສ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະໃນຂົງເຂດລູຮານສ໌ ເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍພົນລະເມືອງໃນເຂດຊາໂປຣີສເຊຍ ທາງພາກໃຕ້ ແລະຂົງເຂດເຄີຊອນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍ.
ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ມີຈັກຄົນທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍສັນຊາດຣັດເຊຍ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ເມື່ອພົນລະເມືອງຂອງເຂດໂດເນັສ ແລະລູຮານສ໌ ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະໃນປີ 2022 ນີ້ ມີພົນລະເມືອງປະມານ 18 ເປີເຊັນ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຄຸ້ມຄ້ອງໂດຍພວກກະບົດ ກໍໄດ້ຮັບໜັງສືເດີນທາງຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປໃຫ້ພົນລະເມືອງໃນຂົງເຂດ ຊາໂປຣີສເຊຍ ແລະເຄີຊອນ ນຳດ້ວຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບດຳລັດຂອງທ່ານປູຕິນ.