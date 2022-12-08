ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າທ່ານຄາດການເຮັດສົງຄາມທີ່ຍາວສານໃນ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຈະທຳການເຄື່ອນທະຫານເພີ່ມເຕີມໃນຈຸດນີ້.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ອອກໂທລະພາບ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ ວັງເຄຣັມລິນ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຂອງນັກຂ່າວ, ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບຸກຄົນໃນສາທາລະນະທີ່ຈົງຮັກພັກດີວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ເພື່ອ “ປ້ອງກັນພວກເຮົາເອງດ້ວຍທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາມີ” ໃນ ຢູເຄຣນ. ທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຣັດເຊຍ ຖືກພິຈາລະນາໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າເປັນ “ປະເທດຊັ້ນສອງທີ່ບໍ່ມີສິດເພື່ອການມີຊີວິດຢູ່ເລີຍ.”
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວ, ໂດຍໃນຄຳສັບທີ່ທ່ານເລືອກສຳລັບສົງຄາມຂອງທ່ານກັບ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນເດືອນທີ 10 ແລ້ວວ່າ “ສຳລັບໄລຍະຂອງການປະຕິບັດການທາງທະຫານນັ້ນ, ແນ່ນອນ, ນີ້ອາດເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ດົນນານ.”
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງທີສອງຂອງທະຫານເພີ່ມເຕີມ, ຫຼັງຈາກການເອີ້ນທະຫານສຳຮອງເຂົ້າປະຈຳການຢ່າງໜ້ອຍ 300,000 ຄົນໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈ. ຜູ້ຊາຍຫຼາຍພັນຄົນ, ທີ່ຢ້ານຖືກສົ່ງໄປແຖວໜ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກ ຣັດເຊຍ, ຂັບລົດຢູ່ຖະໜົນທີ່ແອອັດອອກຈາກປະເທດຖ້າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ຫຼື ຈ່າຍຄ່າປີ້ຖ້ຽວບິນໃດກໍຕາມທີ່ມີລາຄາແພງເພື່ອໄປປະເທດອື່ນ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຮຽກຕົວ, 150,000 ຄົນຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ຢູເຄຣນ, ໂດຍ 77,000 ຄົນຢູ່ໃນໜ່ວຍຕໍ່ສູ້ ແລະ ທີ່ເຫຼືອແມ່ນປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຕ່າງໆ. ອີກ 150,000 ຄົນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສູນຝຶກຊ້ອມ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ວ່ານີ້, ການເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມໃດໆ ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍ.”
ຄືກັບທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຜ່ານມາໃນການເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງສົງຄາມ ນິວເຄລຍ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ ຣັດເຊຍ ຈະບໍ່ຂົ່ມຂູ່ ເພື່ອໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວຢ່າງບໍ່ລະມັດລະວັງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ