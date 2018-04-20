ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະພົບປະກັບ ທ່ານທຣໍາ ໃນສະຫະລັດ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຣາຟວຣັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ຍິນດີທີ່ຈະຮັບເອົາຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣໍາ ເພື່ອພົບປະກັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ຢູ່ໃນການສຳພາດກັບອົງການຂ່າວລັດຖະບານ RIA Novosti ທ່ານລາຟຣອຟ ກ່າວວ່າ
ທ່ານປູຕິນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະດັ່ງກ່າວ.”
ທ່່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາໂດຍປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະ
ຫະລັດ ໂດຍຜ່ານນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ທີ່ເປັນຄວາມຈິງທີ່ທຸກຄົນກໍຮູ້ແລ້ວນັ້ນ
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລັບໃດໆເລີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ ທໍາການເຊື້ອເຊີນດັ່ງກ່າວ ແລະເວົ້າວ່າທ່ານມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະພົບກັບທ່ານປູຕິນຢູ່ທຳນຽບຂາວ.”
ທ່ານລາຟຣອຟ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ທ່ານທຣໍາໄດ້ກັບເວົ້າເຖິງການເຊື້ອເຊີນຂອງ ທ່ານລຶ້ມ
ຄືນສອງ ສາມເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ມີການສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປູຕິນ ແລະ
ບອກທ່ານວ່າ ທ່ານກໍຍິນດີທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມມົສກູ ເພື່ອເປັນການຕອບກັບເຊັ່ນກັນ.
ກ່ອນໜ້ານັນ ທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານປູຕິນ ເຫັນພ້ອມນໍາກັນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ໂທລະສັບຫາທ່ານຜູຕິນໃນວັນທີ 20 ເດືອນມີນາ ເພື່ອສັນລະເສີນທ່ານ
ໃນການໄດ້ໄຊຊະນະເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສອງມື້ຕໍ່ມາ.
ທໍານຽບຂາວ ແລະວັງເຄຣມລິນ ກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ ທັງສອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ສົນ
ທະນາກັນ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການພົບປະດ້ວຍຕົນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ