ປ. ປູຕິນ ສະເໜີ ທີ່ຈະລົງນາມ ໃນສົນທິສັນຍາ ສັນຕິພາບ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກລົງນາມໃນ
ຂໍ້ສົນທິສັນຕິພາບ ຢ່າງເປັນທາງການກັບປະເທດຍີປຸ່ນ ເພື່ອຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກກັນ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ.
ເຈັດສິບສາມປີຫລັງຈາກສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ປະເທດທັງ 2 ໃນທາງເຕັກນິກແລ້ວ
ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ເລື້ອງດິນແດນກ່ຽວກັບ 4 ເກາະດອນ
ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ທ່ານປູຕິນກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດ ທີ່ເມືອງວລາດີວອສຕັອກ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ວ່າ “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ
ຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ລົງລອຍກັນທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ ໃນຖານະ
ປະເທດເພື່ອນມິດ ບົນພື້ນຖານ ຂອງສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ກໍແມ່ນເປີດກວ້າງສຳລັບ
ການເຊັນສົນທິສັນຍາ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນ “ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງທຳມະດາ” ທີ່ມີສົນທິສັນຍາ ຍັງ
ບໍ່ເຊັນກັນເທື່ອ ຫຼັງຈາກສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ 7 ທົດສະວັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຣັດເຊຍ ທັງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຕ່າງກໍມີ
ທ່າທີ ແລະການຕັດສິນໃຈແບບດຽວກັນ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບເຂດນ້ຳ
ແດນດິນຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ທ່າທີຂອງຍີປຸ່ນແມ່ນຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ
ບັນຫາກ່ຽວກັບເລື້ອງອະທິປະໄຕເໜືອເກາະດອນທັງສີ່ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ກ່ອນທີ່ຈະມີການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາໃດໆກໍຕາມ ກັບປະເທດຣັດເຊຍ.
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