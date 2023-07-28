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​ປ. ປູ​ຕິນ ສັນ​ຍາ ຈະ​ສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໄປ​ໃຫ້ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

  • ວີໂອເອ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ຣັດ​ເຊຍ-ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຊນ​ປີ​ເຕີ​ສ໌​ເບີກ ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ປະ​ເທດຕ່າງໆໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ມົ​ສ​ກູ​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ດ້ວຍ​ການຂາຍ​ ຫຼື​ໃຫ້​ລ້າ ແກ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ອາ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ອາ​ຫານຂອງ​ໂລກເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຜ່ານ​ທະ​ເລ​ດຳ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

Putin Promises Grain to Africans in Bid to Ease Isolation
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Putin Promises Grain to Africans in Bid to Ease Isolation

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ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ ຢູ່​ທີ່​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ຣັດ​ເຊຍ-ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ມື້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຊນ​ປີ​ເຕີ​ສ໌​ເບີກ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄປ​ແລ້ວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ສາ​ມາດ​ທົດ​ແທນ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້ ທັ​ງ​ໃນ​ດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ຄ້າແລະ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ເປັນທີ່​ສຸດ ຫຼື​ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໃນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ວ່າຈະ​ມີ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຫຼາຍ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ໃນ​ປີນີ້.”

“ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໃນ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ” ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ກ່າວ. “ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ຊອກ​ຫາຊ່ອງທາງ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ ລະ​ບົບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ແຈກ​ຢາຍ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ. ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ໂລກ.”

ທີ່​ແຕ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ປູ​ຕິນ ທີ່​ປະ​ກາດ​ໄປ​ວ່າ​ຈະ​ແກ້​ໄຂວິ​ກິດ​ການ​ອາ​ຫານ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

ໂຄ​ສົກ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ຈອນ ເຄີ​ບີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ‘ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄື​ເຫດ​ຜົນ​ວ່​າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄື​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຕື່ມກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ ແລະ​ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ.”

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ຊື່​ສັດ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດັ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຄວນ​ເປັນ ຍ້ອນ​ມັນ​ແມ່ນ ມີ​ພຽງ​ຝ່າຍດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແລະ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ” ທ່ານ​ຈອນ ເຄີ​ບີ ກ່າວ.

ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸ ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ທະ​ເລ​ດຳ ທີ່​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ປີ ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ປຸ໋ຍ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ເປັນ​ທຳ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້. ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາມົ​ສ​ກູ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຖື​ວ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ທະ​ເລ​ດຳ ແມ່ນ​ອາດ​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ສົງ​ຄາມທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເກືອບ 17 ເດືອນ​ແລ້ວນັ້ນ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ພວກ​ເຂົາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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