ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນທີ່ສຸດ ກໍອາດຈະເລີກລົ້ມການອອກແບບຂອງຕົນເພື່ອເອົາຊະນະກີຢິບ ແລະເຂົ້າຢຶດເອົາຢູເຄຣນຢ່າງໄວວາ, ອີງຕາມການປະເມີນຫຼ້າສຸດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ບັນດາອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍເຊື່ອວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງເຂົ້າຢຶດເອົາຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບັນລຸຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ. ແຕ່ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງຕົນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສອງ, ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳຣັດເຊຍໄດ້ຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງຢູ່ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ.
"ພວກເຮົາປະເມີນວ່າ ທ່ານປູຕິນ ອາດຈະຫລຸດຄວາມທະເຍີທະຍານໃນປັດຈຸບັນທັນດ່ວນຂອງທ່ານລົງ, ເພື່ອ ລວບລວມເອົາການຄວບຄຸມອານາເຂດທີ່ຍຶດມາໄດ້ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ກາຍເປັນພັນທະມິດຂອງເນໂຕ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງເອວຣິນ ເຮນສ໌ (Avril Haines) ທີ່ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ