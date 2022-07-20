ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຈັດສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນຈາກທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລດຳ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປະເທດຕາເວັນຕົກຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານປູຕິນໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີ ເພື່ອເລີ້ມການສົ່ງອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນໄດ້ລົບກວນການຄ້າຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ແລະພາໃຫ້ເກີດການກົດດັນຕໍ່ການສະໜອງອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການຂັດຂວາງໃນການສົ່ງອອກ.
ທ່ານຟາຣານ ຮັກ (Farhan Haq) ຮອງໂຄສົກຂອງທ່ານໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານກູເຕເຣັສຍັງມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ ທີ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສາມາດລຸລ່ວງໄປໄດ້. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານກູເຕເຣັສໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການເຈລະຈາທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ດ້ວຍການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມາ ກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກກີ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານປູຕິນຍັງໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ອາຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍໃຫ້ສັນຍານກ່ຽວກັບການມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ທ່ານຢູຣີ ອຸສຊາກອບ ທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານປູຕິນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ມົສກູວ່າ “ການຕິດຕໍ່ກັບຄາເມນີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການໂອ້ລົມແບບໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໄດ້ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນສຸດ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ແລະບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດ.”
ທ່ານອຸສຊາກອບ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນສຸດ ຄືທ່າທີຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃກ້ຊິດກັນ ຫຼືບໍ່ກໍຄືກັນເລີຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ມົສກູກຳລັງປະເຊີນກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ຍ້ອນການຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ຣັດເຊຍແມ່ນພວມພະຍາຍາມທີ່ຂະຫຍາຍການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດກັບອີຣ່ານ ຈີນ ແລະອິນເດຍ.
ອີຣ່ານກໍພວມປະເຊີນກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະມີການຂັດແຍ້ງກັບສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຕຫະຣ່ານຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາ ໃນການມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຣັດເຊຍ.