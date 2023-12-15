ທ່ານ ປູຕິນ ກ່່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີສັນຕິພາບ ໃນຢູເຄຣນ ຈົນກວ່າຣັດເຊຍ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈະມີສັນຕິພາບໃນຢູເຄຣນ ກໍຕໍ່ເມື່ອປະເທດຂອງທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ສອງເດືອນຂອງວັນຄົບຮອບ 2 ປີ ທີ່ຣັດເຊຍເປີດການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຣັດເຊຍກຳລັງສະແຫວງຫາ "ການກຳຈັດນາຊີ, ການຫຼຸດກຳລັງທະຫານ ແລະສະຖານະທີ່ເປັນກາງ" ຂອງຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳປີ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານຢູເຄຣນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກກຸ່ມຊາດນິຍົມຫົວຮຸນແຮງແລະກຸ່ມນາຊີໃໝ່, ຊຶ່ງຢູເຄຣນແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໄດ້ເບິ່ງວ່າ ເປັນຂໍ້ອ້າງທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ສຳລັບການບຸກລຸກ.
"ມັນຈະມີສັນຕິພາບເມື່ອພວກເຮົາ ... ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາ," ທ່ານປູຕິນ ກ່າວ, ໂດຍກ່າວຢໍ້າຄຳເວົ້າ ປະຈຳຂອງວັງເຄຣມລິນ ທີ່ວ່າ "ໄຊຊະນະຈະເປັນຂອງພວກເຮົາ."
ຜູ້ນໍາຣັດເຊຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຣັດເຊຍ ໃນການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ໃນບໍ່ດົນມານີ້.
“ເກືອບຕະຫຼອກທັງໝົດໃນເສັ້ນການຕໍ່ສູ້, ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກເຮົາ - ເວົ້າແບບງ່າຍໆ - ກຳລັງປັບປຸງຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ, ເກືອບທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດການເຊີງລຸກ,” ທ່ານກ່າວ.
"ສັດຕູໄດ້ປະກາດການຕໍ່ສູ້ຕອບໂຕ້ຄັ້ງໃຫຍ່, ແຕ່ [ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ] ບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຍັງເລີຍ," ທ່ານປູຕິນ ກ່າວ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫລ້າສຸດຂອງຢູເຄຣນ ໃນການສ້າງຂົວຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນອອກ ຂອງແມ່ນ້ໍາດະນິເປີ (Dnieper) ກໍໄດ້ລົ້ມແຫຼວເຊັ່ນກັນແລະກອງທະຫານຢູເຄຣນ ກໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວຢ່າງໜັກ.