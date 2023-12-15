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ທ່ານ ປູຕິນ ກ່່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີສັນຕິພາບ ໃນຢູເຄຣນ ຈົນກວ່າຣັດເຊຍ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳປີຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2023.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳປີຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2023.

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ສັນຕິພາບ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນ ​ກໍ​ຕໍ່ເມື່ອ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ​ແລະ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ​ຍັງ​ບໍ່ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.

ສອງ​ເດືອນ​ຂອງ​ວັນ​ຄົບຮອບ 2 ປີ​ ທີ່ຣັດ​ເຊຍ​ເປີດ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ​ເຄຣນຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບແບບ, ທ່ານ ປູຕິນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ກຳລັງ​ສະແຫວງ​ຫາ "ການກຳຈັດນາ​ຊີ, ການຫຼຸດກຳລັງ​ທະຫານ ​ແລະ​ສະຖານະທີ່ເປັນ​ກາງ" ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ສີ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ປະ​ຈຳ​ປີ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ຊາດ​ນິຍົມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ແລະ​ກຸ່ມນາຊີໃໝ່, ຊຶ່ງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໄດ້ເບິ່ງ​ວ່າ ​ເປັນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ມູນຄວາມຈິງ ສຳລັບ​ການ​ບຸກ​ລຸກ.

"ມັນຈະມີສັນຕິພາບເມື່ອພວກເຮົາ ... ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາ," ທ່ານປູຕິນ ກ່າວ, ໂດຍກ່າວຢໍ້າຄຳເວົ້າ ປະຈຳຂອງວັງເຄຣມລິນ ທີ່ວ່າ "ໄຊຊະນະຈະເປັນຂອງພວກເຮົາ."

ຜູ້ນໍາຣັດເຊຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຣັດເຊຍ ໃນການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ໃນບໍ່ດົນມານີ້.

“ເກືອບຕະຫຼອກ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ເສັ້ນ​ການຕໍ່ສູ້, ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ - ເວົ້າແບບງ່າຍໆ - ກຳລັງປັບປຸງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​, ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການເຊີງລຸກ,” ທ່ານກ່າວ.

"ສັດຕູໄດ້ປະກາດການຕໍ່ສູ້ຕອບໂຕ້ຄັ້ງໃຫຍ່, ແຕ່ [ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ] ບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຍັງເລີຍ," ທ່ານປູຕິນ ກ່າວ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫລ້າສຸດຂອງຢູເຄຣນ ໃນການສ້າງຂົວຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນອອກ ຂອງແມ່ນ້ໍາດະນິເປີ (Dnieper) ກໍໄດ້ລົ້ມແຫຼວເຊັ່ນກັນແລະກອງທະຫານຢູເຄຣນ ກໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວຢ່າງ​ໜັກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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