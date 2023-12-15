ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ວັງເຄຣັມລິນຕ້ອງການ “ຢາກຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ” ເພື່ອສົ່ງກັບ ນັກຂ່າວອາເມຣິກັນ ທ່ານແອແວັນ ເກີສໂກວິສ (Evan Gershkovich) ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸກຢູ່ຣັດເຊຍມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກຳ ທີ່ມີການເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງນັ້ນ.
“ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາກັບ” ທ່ານປູຕິນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ທ່ານເກີສໂກວິສ ແລະທ່ານພອນ ວີແລນ (Paul Whelan) ຄົນອາເມຣິກັນອີກຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຖືກຄຸກຢູ່ຣັດເຊຍ ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກຳ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ແລະຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເປັນທີ່ຍອມຮັບຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະຕ້ອງເໝາະສົມສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຝ່າຍອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ແລ້ວ ແລະພວມມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ໃນເວລານີ້” ທ່ານປູຕິນກ່າວ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເລື້ອງທ່ານເກີສໂກວິສ ນັກຂ່າວຣັດເຊຍ ຂອງໜັງສືພິມ ວອລສຕຣີດ ເຈີໂນ (Wall Street Journal.)