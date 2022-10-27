ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ສັງເກດການຝຶກຊ້ອມໂດຍກອງກຳລັງນິວເຄລຍຍຸດທະສາດຢູ່ທາງໄກ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳລອງການຕອບໂຕຕໍ່ “ການໂຈມຕີນິວເຄລຍຂະໜາດໃຫຍ່.”
ໂທລະພາບລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິດີໂອຂອງທ່ານ ປູຕິນ ສັງເກດການຊ້ອມລົບໃນໜ້າຈໍໂທລະພາບຂະໜາດໃຫຍ່, ດ້ວຍຄຳເຫັນຂອງພວກຜູ້ນຳທະຫານ. ໃນການອອກອາກາດນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວວ່າການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວປະກອບມີເຮືອດຳນ້ຳນິວເຄລຍ, ເຮືອບິນທາງໄກ ແລະ ການຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ນຳວິຖີຫຼາຍລູກ.
ທຳນຽບຂາວໃນໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການຊ້ອມລົບປະຈຳປີ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ກຣອມ” ຫຼື “ຟ້າຮ້ອງ.” ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອົງການ NATO ໄດ້ເລີ່ມການຊ້ອມນິວເຄລຍປະຈຳປີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “Steadfast Noon,” ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ເປັນເວລາຫຼາຍວັນແລ້ວ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງວາງແຜນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ລະເບີດສົກກະປົກ” ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຣັດເຊຍ.
ລະເບີດສົກກະປົກປະກອບມີລະເບີດທົ່ວໄປດ້ວຍສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຜ່ສານກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນກອງປະຊຸມປິດລັບໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ຢູເຄຣນ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫານັ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ໄດ້ສົງໄສວ່າມັນຖືກເວົ້າອອກມາດັ່ງກັບຂໍ້ອ້າງສຳລັບການເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໃນສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັນທະມິດໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ເອີ້ນການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີເຫດຜົນ” ແລະ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແຮງ,” ແລະ ທ່ານໄດ້ເຕືອນ ຣັດເຊຍ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ອ້າງທີ່ຜິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົງຄາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ. ເວລາຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວວ່າທ່ານຄິດວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະໃຊ້ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ລະເບີດສົກກະປົກເພື່ອຕັ້ງປະຕິບັດການ “ສາກບັງໜ້າ” ແລະ ນຳລະເບີດສົກກະປົກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງມາໃຊ້. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ຈະທຳຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ