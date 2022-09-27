ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ມອບສັນຊາດ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ທ້າວ ເອັດເຫວີດ ສໂນເດັນ, ອະດີດພະນັກງານສັນຍາຈ້າງດ້ານຄວາມປອດໄພຊາວ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລັກແຜ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານລັບ ທີ່ອະທິບາຍລາຍລະອຽດໂຄງການສອດແນມຂອງລັດຖະບານ ແລ້ວຫຼົບໜີອອກຈາກ ສະຫະລັດ ເພື່ອໜີຈາກການລົງໂທດ.
ທ້າວ ສໂນເດັນ, ອາຍຸ 39 ປີ, ແມ່ນນຶ່ງໃນຄົນຕ່າງປະເທດ 75 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດຈາກຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າລາວບໍ່ມີເຈຕະນາທີ່ຈະຕັດສັນຊາດ ສະຫະລັດ ຂອງລາວ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວຂໍລີ້ໄພໃນປີ 2013, ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ອາໄສຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຍາະເຢີ້ຍສະຖານະພາບສັນຊາດໃໝ່ຂອງທ້າວ ສໂນເດັນ ໃນ ຣັດເຊຍ ວ່າລາວ “ອາດຖືກເກນເຂົ້າເປັນທະຫານ” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ສຳລັບ ຣັດເຊຍ ໃນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ 7 ເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄາດຄະເນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກໍຕາມ, ທະນາຍຄວາມຂອງທ້າວ ສໂນເດັນ ທ່ານ ອານາໂຕລີ ຄູເຈເຣນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ
ສໂນເດັນ ຈະບໍ່ຖືກເກນເຂົ້າໃນກອງທະຫານ 300,000 ຄົນທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຊ່ວຍສົງຄາມທີ່ກຳລັງອ່ອນແອລົງຂອງ ຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ, ໃນເມື່ອທ້າວ ສໂນເດັນ ບໍ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບບົກ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າມີແຕ່ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານທະຫານມາກ່ອນຈະຖືກຮຽກຕົວ, ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນໄດ້ມີລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຄົນອື່ນໆກໍຖືກຮຽກຕົວເຊັ່ນກັນ, ລວມທັງພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຈັບໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການລະດົມພົນດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ ສໂນເດັນ, ອະດີດສັນຍາຈ້າງຂອງອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນໃນ ຣັດເຊຍ ເມື່ອປີ 2020 ແລະໄດ້ກ່າວວ່າໃນເວລານັ້ນລາວມີແຜນທີ່ຈະຂໍສັນຊາດ ຣັດເຊຍ ໂດຍປາສະຈາກການຖອນສັນຊາດ ສະຫະລັດ ຂອງລາວ.
ທ້າວ ສໂນເດັນ ພິຈາລະນາຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເວລາທີ່ລາວໄດ້ແຜ່ເອກະສານລັບຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ນັກວິຈານລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ບາງຄົນໄດ້ຍົກຍ້ອງລາວວ່າ ເປັນວິລະບູລຸດທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການແຜ່ຄວາມລັບນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດລາວຢ່າງວ່ອງໄວ.