ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຊັນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ເພື່ອຄອບຄອງສີ່ພາກພື້ນຂອງ ຢູເຄຣນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກກ່າວປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ເພື່ອຍຶດຄືນເຂດແດນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ຣັດເຊຍ.
ມາດຕະການຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ວ່ານັ້ນ, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ, ໂດຍອ້າງວ່າພາກພື້ນໂດເນັດສ໌, ລູຮານສ໌, ຊາໂປຣິສເຊຍ ແລະ ເຄີສັນ ຂອງຢູເຄຣນ ເປັນເຂດແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກ ຣັດເຊຍ ແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ດຳເນີນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າການລົງປະຊາມະຕິໃນເຂດທີ່ວ່ານັ້ນ. ຢູເຄຣນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ປະຕິເສດການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຂົ້າຄອບຄອງໂດຍລວມ, ໂດຍກ່າວວ່າການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບການບັງຄັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຍິນດີຂອງປະຊາຊົນ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃນອາທິດໜ້າ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຍັດຕິສະບັບນຶ່ງທີ່ກ່າວປະນາມການອ້າງການຄອບຄອງຂອງ ຣັດເຊຍ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດການຍັບຢັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຢຸດມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຈາກເມືອງ ລາຍແມນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ສຳຄັນໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌, ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ຄືນໂດຍກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໃນຮອບຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຊີວິດພື້ນຖານທັງໝົດແມ່ນຖືກທຳລາຍຢູ່ທີ່ນີ້. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍທຸກບ່ອນໃນເຂດແດນທີ່ພວກເຂົາຍຶດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຢຸດໄດ້ໃນພຽງວິທີດຽວຄື: ປົດປ່ອຍຢູເຄຣນ, ຊີວິດ, ມວນມະນຸດ, ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຈິງ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບ ການຂອບໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ລຸນຫຼັງການປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການທະຫານຄັ້ງໃໝ່ມູນຄ່າ 625 ລ້ານໂດລາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບຂອງທ່ານເພື່ອຍາດເອົາດິນແດນຄືນຈາກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຄວາມສຳເລັດຮ່ວມກັນຂອງ ຢູເຄຣນ, ສະຫະລັດ “ແລະ ໂລກທີ່ເສລີທັງໝົດ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ຂອງ ສະຫະລັດ ລວມມີລະບົບຍິງຈະຫຼວດໃຫຍ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສູງ 4 ຊຸດ, ລົດທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ລະເບີດຝັງດິນ 200 ຄັນ, ປືນໃຫຍ່ ແລະ ລູກປືນຄົກຫຼາຍຮ້ອຍພັນລູກ.
Russian President Vladimir Putin signed a law Wednesday to formalize Russia’s annexation of four Ukrainian regions, a move widely condemned as illegal and one that comes as Ukrainian forces advance in a counteroffensive to take back areas under Russian control.
The Russian measure, approved earlier this week by the country’s parliament, claims Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions as Russian territory.
Russia-installed officials carried out what they called referendums in those areas. Ukraine and its western partners, along with the United Nations, rejected those votes and the overall annexation effort, saying the votes were held under coercive conditions and did not represent the will of the people.
The U.N. General Assembly is expected to vote next week on a draft resolution condemning Russia’s annexation claim. Russia used its veto power to stop a similar measure at the U.N. Security Council last week.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy shared photos Wednesday from Lyman, a key city in Donetsk, in eastern Ukraine, recaptured by Ukrainian forces in the days after the Russian referendums.
“All basics of life have been destroyed here,” Zelenskyy tweeted. “They are doing so everywhere in the territories they seize. This can be stopped in 1 way only: liberate Ukraine, life, humanity, law and truth as soon as possible.”
Hours earlier, Zelenskyy tweeted his thanks to U.S. President Joe Biden following the announcement of $625 million in new U.S. military aid.
Zelenskyy said his military’s ability to reclaim territory from Russian forces is a joint success of Ukraine, the United States “and the entire free world.”
The new round of U.S. aid includes four High Mobility Artillery Rocket Systems, 200 mine resistant vehicles, hundreds of thousands of rounds of artillery and mortar ammunition.