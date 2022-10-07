ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນວິກິດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນພວມບຸກຄືບໜ້າ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ບັງຄັບໃຫ້ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ຮຸກຮານຕ້ອງໄດ້ຖອຍກັບຄືນ.
ໃນໄລຍະສອງ-ສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ບຸກຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນເຂດເຄີຊອນ ໂດຍໄດ້ທຳການປົດປ່ອຍຫຼາຍໆບ້ານທີ່ຕັ້ງເລາະຕາມແຄມແມ່ນ້ຳນຽບເປີ. ເວລານີ້ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນແມ່ນຄວບຄຸມບ້ານຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ຫ່າງໄປຈາກເຂດແນວໜ້າເກົ່າ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານວ່າ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດເສັ້ນທາງສົ່ງສະບຽບແລະສຳພາລະໃຫ້ແກ່ທະຫານຣັດເຊຍປະມານ 25,000 ຄົນ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍຍອມຮັບໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ “ກອງພົນລົດຖັງທີ່ເໜືອກວ່າ” ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງໂຊໂລຕາ ບາລກາ (Zolota Balka) ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳລັງຢູເຄຣນເຈາະຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງຣັດເຊຍ.
ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນພວມມີຄວາມເບີກບານຫຼັງຈາກສາມາດຢຶດດິນແດນທີ່ຕົນສູນເສຍໄປໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການຮຸກຮານນັ້ນນັ້ນຄືນມາ. ທ້າວຢາໂຣສຣາບ ທະຫານຢູເຄຣນທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າ ນອກເມືອງເຄີຊອນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ ຂວັນກຳລັງໃຈແມ່ນສູງ.
“ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກທະຫານ ທຸກໆຢ່າງ ໄດ້ປ່ຽນໄປ ປຽບທຽບໃສ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ມັນດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ກຳລັງແນມເຫັນແສງສະຫວ່າງຢູ່ສົ້ນອຸໂມງ ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນຈາກໄຊຊະນະ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລາວ.
ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ນອກນັ້ນແລ້ວ ກໍກຳລັງຢຶດດິນແດນຄືນໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ. ທະຫານຂອງຣັດເຊຍພວມແຕກຖອຍອອກຈາກເມືອງລີມານ ໃນເຂດໂດແນັດ ໂອບລາດ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທະຫານຢູເຄຣນເກືອບປິດລ້ອມຫົວເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍລົດຖັງຣັດເຊຍທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ພ້ອມດ້ວຍຊາກສົບຂອງທະຫານທີ່ຕາຍ.