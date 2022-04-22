ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມຢູ່ນັ້ນ “ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ” ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນເກືອບ 2 ເດືອນ ເຖິງແມ່ນກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ສາມາດບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ ອາຊອບສະຕາລ (Azovstal) ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ຍັງຢູ່ໃນກຳມືຂອງພວກນັກລົບແລະພົນລະເຮືອນຂອງຢູເຄຣນ.
ແທນທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານ ທ່ານປູຕິນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປິດລ້ອມໂຮງງານດັ່ງກ່າວ “ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມ່ນແຕ່ແມງວັນບິນຜ່ານເຂົ້າໄປໄດ້” ຊຶ່ງເປັນກົນລະຍຸດທີ່ພວກນັກສັງເກດການເຊື່ອວ່າ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແລະບາງທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນໂຮງງານແຫ່ງນັ້ນ ອົດຕາຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ນອກເມືອງມາຣີອູໂປລໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນ. ຮູບຖ່າຍຈາກດາວທຽມແມັກຊາເທັກໂນໂລຈີ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດດາວທຽມຂອງສະຫະລັດ ປາກົດວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຂຸມຝັງສົບໃໝ່ ເກືອບ 200 ຂຸມ ທີ່ເມືອງມານຸສ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ທະນາຄານໂລກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຕ້ອງການເງິນຫຼາຍເຖິງ 7 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ແລະຕ້ອງການຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາເພື່ອບູລະນະສ້າງສາປະເທດຂອງທ່ານຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນອີກ 800 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍປະກາດວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນສາມາດຂັບໄລ່ພວກນັກລົບຣັດເຊຍ ໃນບັ້ນລົບທີ່ສຳຄັນໆ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນຄຳປາໄສສັ້ນໆທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແມ່ນຮວມທັງອາວຸດໜັກ ປືນໃຫຍ່ໂຮວິດເຊີຫຼາຍສິບກະບອກ ພ້ອມດ້ວຍ 144,000 ລູກ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ການສົ່ງອາວຸດຮອບໃໝ່ແມ່ນແນໃສ່ເປັນການສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ທຳການສູ້ລົບຢູ່ໃນເຂດດອນບາສ ຊຶ່ງເປັນເຂດທົ່ງພຽງ ທີ່ສາມາດແນມເຫັນໃນໄລຍະໄກ ແຕກຕ່າງໄປຈາກການສູ້ລົບກັນໃນຕອນຕົ້ນໆ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພີ້ມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ 800 ລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວ “ເກືອບໝົດ” ການອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານຂອງສະພາແກ່ຢູເຄຣນ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີກໍເວົ້າວ່າ ໃນໄວໆນີ້ ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍເງິນຈາກສະພາຕື່ມອີກ ໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ.
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