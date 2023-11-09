ທ່ານປູຕິນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມມືກັນດ້ານອາວຸດທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີສູງ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຜູ້ນຳທາງທະຫານອະວຸໂສຂອງຈີນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທະຫານປະເທດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຈີປ້ອງກັນປະເທດທີ່ກ້າວໜ້າ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ກ່ອນການພົບປະກັບພົນເອກ ຈາງ ຢູເຊຍ (Zhang Youxia), ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂັ້ນສູງຂອງຈີນ, ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ທີ່ທະເຍີທະຍານ.
"ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງອະວະກາດ, ລວມທັງຊັບສິນ ໃນວົງໂຄຈອນສູງ, ແລະອາວຸດປະເພດໃໝ່ທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຍຸດທະສາດຂອງທັງຣັດເຊຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ," ທ່ານ Putin ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະຈົງ.
ປັກກິ່ງໄດ້ປະກາດໃນປີກາຍນີ້ ວ່າຈະມີການພົວພັນທີ່ "ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ." ທ່າມກາງການກວດສອບຫາຄວາມຈິງຂອງສາກົນ, ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ ສີ ບໍ່ຍອມຮັບຄຳເວົ້ານັ້ນ.