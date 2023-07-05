NEW DELHI —
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ຫຼື SCO ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນຣັດເຊຍ "ແມ່ນມີຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ນີ້ແມ່ນການກ່າວຄຳປາໄສເທື່ອທຳອິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍ ນັບແຕ່ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ້ໄດ້ກໍ່ກະບົດເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ການກຳອຳນາດຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງວີດີໂອ ຈາກມົສກູ ຕໍ່ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍຂອງກຸ່ມ ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍພວກຜູ້ນຳຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຮວມທັງຈີນ ແລະປາກິສຖານ.
ທ່ານປູຕິນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ “ຄວາມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊະຕາກຳຂອງປິຕຸພູມແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍວົງການໆເມືອງຂອງຣັດເຊຍ ແລະສັງຄົມທັງໝົດ ດ້ວຍການລຸກຂຶ້ນເປັນແນວໂຮມທີ່ປຸ້ມລຸມສາມັກຄີເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຄວາມພະຍາຍາມດ້ວຍການກໍ່ກະບົດດ້ວຍອາວຸດ.”