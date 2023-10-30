ພັນທະມິດຂອງທ່ານປູຕິນ ເຕືອນສະຫະພາບຢູໂຣບ ບໍ່ໃຫ້ຍຶດຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ

ຣັດເຊຍ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍຶດຊັບສິນຂອງບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ, ຖ້າຫາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວເອົາເງິນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ ໄປເປັນເງິນທຶນ ໃນການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ, ອີງຕາມທ່ານ ເວຍເຊສລາຟ ໂວໂລດິນ (Vyacheslav Volodin), ປະທານສະພາຕ່ຳຣັດເຊຍ ແລະພັນທະມິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin).
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີເລເຢັນ (Ursula von der Leyen ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງກຳລັງສ້າງຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະນຳເອົາຜົນກຳໄລຈາກຊັບສິນຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ໄປເປັນເງິນທຶນໃນການຟື້ນຟູຫຼັງສົງຄວາມ ຂອງຢູເຄຣນ.
"ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ທີ່ສົມສ່ວນຈາກສະຫະພັນ ຂອງຣັດເຊຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ເປັນມິດ ຈະຖືກຍຶດເອົາຫຼາຍກວ່າກອງທຶນທີ່ຖືກຍຶດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຢູໂຣບ." ທ່ານໂວໂລດິນ (Volodin) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.
ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 36 ລຳຕົກ ໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ ເໜືອທະເລດຳ ແລະແຫຼມໄຄຣເມຍ. ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກ ລະດັບການດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນດັ່ງກ່າວ.