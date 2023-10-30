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ພັນທະມິດຂອງທ່ານປູຕິນ ເຕືອນສະຫະພາບຢູໂຣບ ບໍ່ໃຫ້ຍຶດຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ໃນຮູບເອກະສານແຈກຢາຍ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍ The State Duma, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຂອງທ່ານ ເວຍເຊສລາຟ ໂວໂລດິນ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023. ທ່ານ ໂວໂລດິນ ໄດ້ເຕືອນບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕໍ່ກັບການຍຶດຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃນການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ.
ໃນຮູບເອກະສານແຈກຢາຍ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍ The State Duma, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຂອງທ່ານ ເວຍເຊສລາຟ ໂວໂລດິນ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023. ທ່ານ ໂວໂລດິນ ໄດ້ເຕືອນບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕໍ່ກັບການຍຶດຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃນການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ.

ຣັດ​ເຊຍ ມີແນວໂນ້ມທີ່​ຈະ​ຍຶດ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູໂຣບ, ຖ້າ​ຫາກ​ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ​ເອົາເງິນຂອງຣັດ​ເຊຍ ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖອນ​ໄດ້​ ໄປເປັນເງິນທຶນ ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູຢູເຄຣນ, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ ເວຍເຊສລາຟ ໂວໂລດິນ (Vyacheslav Volodin), ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະພັນທະມິດຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin).

ໃນອາທິດ​ທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ​ນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີເລເຢັນ (Ursula von der Leyen ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງກຳລັງ​ສ້າງ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ຈະ​ນຳເອົາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖອນ​ໄດ້​ໄປ​ເປັນເງິນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ຟື້ນຟູຫຼັງສົງຄວາມ ຂອງຢູເຄຣນ​.

"ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ທີ່ສົມສ່ວນຈາກສະຫະພັນ ຂອງຣັດເຊຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ເປັນມິດ ຈະຖືກຍຶດເອົາຫຼາຍກວ່າກອງທຶນທີ່ຖືກຍຶດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຢູໂຣບ." ທ່ານໂວໂລດິນ (Volodin) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.

ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 36 ລຳ​ຕົກ​ ໃນຊ່ວງຂ້າມ​ຄືນ​ ເໜືອ​ທະ​ເລ​ດຳ ​ແລະ​ແຫຼມໄຄຣເມຍ. ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກ ລະດັບການດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນຊ່ວງຂ້າມ​ຄືນດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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