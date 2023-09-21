ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນຈາກຄູ່ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ໃນເດືອນຕຸລາ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນການຖະແຫຼງລະຫວ່າງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍແລະຈີນ “ພວມເຕົ້າໂຮມແນວຄິດເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງຕັ້ງພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບເຂດຢູເຣຊຽນ.”
ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຫຼື BRI ຂອງຈີນເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປັກກິ່ງຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນ ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໂດຍຜ່ານໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານປູຕິນກໍໄດ້ຫັນໜ້າປະເທດຂອງທ່ານໄປຫາຈີນ ໂດຍຂາຍພະລັງເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະເທດດັ່ງກ່າວແລະກໍຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ.
ຈີນໄດ້ເອົາທ່າທີແບບເປັນກາງ ກ່ຽວກັບການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະແມ່ນກະທັງໄດ້ປະນາມການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ມີຕໍ່ມົສກູ.