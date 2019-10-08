ມັນເປັນມາດຕະຖານແບບມ່ວນໆທັງນັ້ນຂອງທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຫລາຍກວ່າການຖ່ອມຕົວ. ບໍ່ມີການແກ້ເສື້ອຂີ່ມ້າ ຫລືການຊ່ວຍຊີວິດຂອງພະນັກງານໂທລະພາບທີ່ຢູ່ໃນການກ່າວຫາ ໂດຍການຍິງລູກສອນໃສ່ເສືອປ່າທີ່ໂຜ່ຕົວອອກມາ ແຕ່ໃສກໍບໍ່ຮູ້ຢູ່ໃນປ່າ.
ບໍ່ມີສາຍຮັດໃສ່ແອວເລີຍໃນເວລາລົງໄປລຸຍນ້ຳເລິກຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳທີ່ຢູ່ເທິງພູ ເພື່ອຈັບເອົາປາ. ກໍບໍ່ມີການບິນເຫວີ່ນໃດໆຂອງນົກກະລຽນໄຊເບີເຣຍສີຂາວທີ່ຄວນຈະໃສ່ບິນໄປຕາມແລວທາງທີ່ຍົກຍ້າຍຂອງພວກມັນ.
ການປີນພູຂອງຜູ້ນຳຣັດເຊຍໃນວັນຈັນວານນີ້ຊຶ່ງເປັນວັນກ່ອນຮອດວັນເກີດຄົບຮອບ 67 ປີຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຄວາມເລິກລັບຂອງປ່າໃນໄຊເບີເຣຍ ປາກົດວ່າເປັນການ ຢູ່ແບບງຽບໆ ສຸກຂຸມຫລາຍກວ່າການລ້າເລີງ ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການສະຫຼອງ ວັນເກີດຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດດ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu), ອາຍຸ 64 ປີເປັນຊາວໄຊເບີເຣຍ ທີ່ຕິດຕາມໄປນຳ ພ້ອມທັງກຸ່ມນັກຂ່າວ ທ່ານປູຕິນໄດ້ຖ່າຍຮູບເກັບເຫັດ ແລະນັ່ງຢູ່ເທິງຈຸດທີ່ສູງ ແລ້ວຫລຽວລົງໄປເບິ່ງແມ່ນ້ຳ ເຢນິໄຊໄຫລ.
“ດີທີ່ສຸດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ທ່ານຊອຍກູ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ສູງກວ່າຂີ້ເຝື້ອ. ວີດີໂອ ແລະຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ນຳສະເໜີ ໂດຍວົງການສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ເກືອບດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ໂສກເສົ້ານັ້ນ.
ທ່ານປູຕິນກຳລັງກະກຽມປະເທດສຳລັບການປ່ຽນແປງບໍ? ທ່ານແລະຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ການສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 67 ປີ ເພື່ອເປັນອີກໂອກາດ
ນຶ່ງສຳລັບໃຫ້ຜູ້ຄົນຄາດເດົາບໍ?