ຂໍ້ຄວາມທີ່ອ້າງວ່າເປັນແຈ້ງການລັບພາຍໃນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ

ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານໃນຂະນະນັ້ນ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ (Imran Khan) ທັງເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດການ ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ມີບົດບາດໃນການປົດທ່ານອອກຈາກອຳນາດ ໃນອາທິດຕໍ່ມາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມີລເລີ (Mathew Miller) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ (ແຈ້ງການພາຍໃນ) ທາງການທູດຂອງ ປາກິສຖານ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນເປັນການພາຍໃນວ່າ ເປັນລະຫັດລັບ, ບັນທຶກການປະຊຸມ ເມື່ອວັນທີ 7 ມີນາ 2022, ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ 2 ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ອາຊາດ ມາຈີດ ຄານ (Asad Majeed Khan) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳນະຄອນອິສລາມາບັດ ໃນຂະນະນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວ The Intercept ຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນພຸດວ່າ ຂໍ້ຄວາມຂອງລະຫັດລັບ, ເຊິ່ງທ່ານ ອິມຣານ ຄານ (Imran Khan) ໄດ້ຖືເປັນຫຼັກຖານການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານມາດົນນານແລ້ວວ່າ ຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງທ່ານ ໃນຍັດຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນສະພາແຫ່ງຊາດນັ້ນ ແມ່ນຖືກຈັດການໂດຍວໍຊິງຕັນ.
ອີງຕາມເອກະສານແຈ້ງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄານ ແຈ້ງວ່າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນກອງປະຊຸມໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງທັບ ທີ່ມີອຳນາດຂອງປາກິສຖານ ວ່າຖ້າ ທ່ານຄານ (Khan) ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຍ້ອນຄວາມເປັນກາງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ, ອິສລາມາບັດ (Islamabad) ສາມາດຄາດວ່າຈະມີການພົວພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນກັບ ວໍຊິງຕັນ.