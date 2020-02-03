ພັງສຊູທໍນີ ຟີລ ເປັນຊື່ຂອງໂຕອົ້ນຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ສຳລັບການພະຍາກອນການສິ້ນສຸດຂອງລະດູໜາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຫັນເງົາຂອງມັນໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງບົ່ງຊີ້ວ່າ ລະດູບານໃໝ່ ຈະເຂົ້າມາກ່ອນກຳນົດໃນປີນີ້.
ຝຸງຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມຮອບຕໍຕົ້ນໄມ້ ຂອງໂຕອົ້ນ ຟີລ ກ່ອນໜ້າຕາເວັນຈະຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມຄົນກຸ່ມນຶ່ງຜູ້ທີ່ໃສ່ໝວກໃນສະໄໝເກົ່າ ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງໂຕອົ້ນ ຟີລ ກໍໄດ້ຢືນຢູ່ອ້ອມຮອບມັນເຊັ່ນກັນ ແລະໄດ້ຍໍມັນຂຶ້ນໃຫ້ຝຸງຄົນ ໄດ້ເຫັນ.
ຕາມຕຳນານແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ຖ້າມັນເຫັນເງົາຂອງມັນເອງ ເຂດທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ແມ່ນຈະມີລະດູໜາວ ອີກ 6 ອາທິດຕື່ມ.
ສະມາຊິກກຸ່ມວົງໃນຂອງສະໂມສອນ Punxsutawney Groundhog ຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ ໄດ້ກ່າວໃນນາມຂອງໂຕອົ້ນຟີລ ວ່າ “ບັນດາທ່ານສະມາຊິກທີ່ສັດທາທັງຫຼາຍ ພວກທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ມັນແມ່ນຄວາມຈິງ ທີ່ພວກທ່ານ ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກມີເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນແບບຄືກັບທ່ານ. ດຽວນີ້ ການພະຍາການອາກາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນມື້ນີ້ ທີ່ເປັນການປະກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບາງທ່ານຮ້ອງເຊຍຂຶ້ນ ແລະບາງທ່ານຈະຮ້ອງຄາງ. ສະນັ້ນແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງວ່າ ທ່ານຈະຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເພື່ອນບ້ານ ຄວນທີ່ຈະເຮັດບໍ່? ສຳບັບອັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງົາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ລະດູບານໃໝ່ ຈະມາເຖິງກ່ອນກຳນົດ ເປັນທີ່ແນ່ນອນ!”