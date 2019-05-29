ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເປັນນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມາຈໍຣີ ສໂຕນແມນ ດັກກລັສ
ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກຄະນະກຳມະການລາງວັນ ພູລິດເຊີ ສຳລັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນການລະນຶກເຖິງເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກກິລາ 17 ຄົນ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນ
ການຍິງກັນປີກາຍນີ້ໃນເມືອງ ພາກແລນ, ລັດ ຟລໍຣິດາ.
ນັກຮຽນ 8 ຄົນ ແລະ ທີ່ປຶກສາໜັງສືພິມ The Eagle Eye ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເດີນທາງ
ໄປນະຄອນ ນິວຢອກ ເພື່ອຮ່ວມງານຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີ່ເປັນກຽດນັ້ນ.
ອະດີດສະມາຊິກພະນັກງານຂອງໜັງສືພິມ Eagle Eye, ນາງ ນິຄີຕາ ນູຄາລາ, ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນ “ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມະຫັດສະຈັນ” ທີ່ໜັງ
ສືພິມຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ນຶ່ງໃນອົງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດ້ານການຂ່າວ ໃນຖານະຜູ້ປະ
ກອບສ່ວນໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບ ເຫດການທີ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ນາງ ນູຄາລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມດັ່ງກ່າວປີກາຍນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ,
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງດຽວທີ່ໜ້າຜິດຫວັງກໍແມ່ນ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຄົນ
ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເປັນຄຳຖາມຢູ່ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂຮງຮຽນເພື່ອເບິ່ງ
ມັນອີກແລ້ວ ຍ້ອນຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ.”
ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເລີເນີ, ອາຈານສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ການຂ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຮ່ວມ
ງານກັບພວກນັກຮຽນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ລາວຮູ້ສຶກເໜືອກວ່າຄຳວ່າມີ
ກຽດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຂອງລາງ ວັນ ພູລິດເຊີ.”
ນັກຮຽນບາງຄົນກໍໄດ້ເອົາຮູບແຊລຟີລົງໃສທວິດເຕີ.
ພະນັກງານໜັງສືພິມ The Eagle Eye ໄດ້ສົ່ງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວຮ້າຍ ໃຫ້ການ
ມອບລາງວັນ ພູລິດເຊີ ປະຈຳປີ ປະເພດການບໍລິການສັງຄົມ ທີ່ຮັບຮູ້ວຽກງານອັນພິ
ເສດຂອງໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຂອງ ສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຊະນະ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ລາງວັນດັ່ງ
ກ່າວເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ບໍລິຫານລາງວັນພູລິດເຊີ ທ່ານນາງ ເດນາ
ແຄນເນີດີ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ “ການຊົມເຊີຍຢ່າງຈິງໃຈ” ຂອງລາວ ສຳລັບການເຂົ້າ
ແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອບຄວາມຫວັງທຸກຢ່າງໃຫ້
ພວກເຮົາ ສຳລັບການຂ່າວໃນອະນາຄົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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