ເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ໄດ້ເລີ່ມຟື້ນຕົວຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຊ້າໆໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເກາະ ທີ່ເປັນດິນແດນຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນທະເລຄາຣີບຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ກະແສໄຟຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຖືກປິດໄວ້ໂດຍເຈຕະນາ ໃນຖານະເປັນມາດຕະການຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.4 ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້ຄືນອີກສ່ວນນຶ່ງ. ລູກຄ້າບໍລິສັດໄຟຟ້າ 500,000 ຄົນຈາກ ນຶ່ງລ້ານຫ້າແສນຄົນໃນເກາະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການບໍລິການອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 100,000 ຄົນໃນຄືນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້.
ຜູ້ປົກຄອງເກາະ ທ່ານນາງ ວານດາ ວາສເກສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ຄວນມີໄຟຟ້າໃຊ້ຄືນ ພາຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າມັນບໍ່ມີແຜ່ນດິນໄຫວຕື່ມອີກ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວແມ່ນໄດ້ນອນຢູ່ໃນລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງ, ຍ້ອນຢ້ານວ່າເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າອາດພັງລົງໃນແຜ່ນດິນໄຫວຕາມມາ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນຄັ້ງໃໝ່. ປະຊາຊົນ ເປີໂຕ ຣີໂກ ຫຼາຍ ກວ່າ 250,000 ຄົນແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ມັກຈະຕຳນິວິຈານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນການຮັບມືກັບພາລະກິດການຟື້ນຟູຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກພາຍຸ ເຮີຣິເຄນ ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນທີ່ຮຸນແຮງເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.