ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນເກາະເປີໂຕຣິໂກ ເກືອບກັບຄືນ ເຂົ້າສູ່ສະພາບເດີມ ໝົດແລ້ວ

ແປດສິບເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ທີ່ເປັນລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ບໍ່
ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນເກາະເປີໂຕຣິໂກ ໄດ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຄືນມາແລ້ວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ
ບໍລິສັດໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເກາະທີ່ເປັນດິນແດນຂອງສະຫະລັດແຫ່ງນັ້ນໃນວັນພະ
ຫັດວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະລັງານໄຟຟ້າເປີເອໂຕຣິໂກ ຫຼື PREPA ກ່າວວ່າພວກລູກຄ້າທີ່ຍັງເຫຼືອ
ຢູ່ 326,000 ຄົນຈະມີໄຟຟ້າໃຊ້ຄືນອີກ ໃນທ້າຍວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຫດໄຟຟ້າດັບຄັ້ງນີ້ເປັນເຫດໄຟຟ້າດັບໃຫຍ່ອັນດັບສອງໃນຮອບນຶ່ງອາທິດ ຢູ່ທົ່ວ
ເກາະແຫ່ງນັ້ນ.
PREPA ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີໜີ້ສິນຫຼາຍທີສຸດ ທີ່ຜະລິດ ແລະນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປ
ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທັງໝົດຢູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າໃນວັນພຸດຜ່ານມາວ່າ ໄຟຟ້າມອດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດ Cobra Energy ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຮັບເໝົາຂອງສະຫະລັດ
ໄດ້ເຮັດລົດຍົກຕໍາເອົາສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຫລາຍແຫ່ງປິດ
ລົງຢ່າວ່ອງໄວ.
ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຖືກຢຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນດຳເນີນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ໄປໄດ້.
ບໍລິສັດ Cobra Energy ບໍ່ໄດ້ຕອບແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍໃນເວລາທີ່ວີໂອເອຂໍຄໍາເຫັນ.
ເປັນບໍລິສັດ PREPA ກ່າວວ່າ ບູລິມະສິດຂອງຕົນກໍຄື ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສົ່ງໄຟຟ້າ
ໄປໃຫ້ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ສະໜາມບິນ ແຊນຫວນ, ລະບົບປໍ້ານໍ້າ ແລະສະຖາບັນການເງິນ
ຄືນໂດຍໄວ.
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