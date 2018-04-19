ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ ໃນໂປໂຕ ຣີໂກ ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ຄວາມເປັນປົກກະຕິອັນໃໝ່” ໃນຂະນະທີ່ເກາະໃຫຽ່ທີ່ສຸດອັນດັບທີ 2 ໄດ້ຮັບຄວາມມືດມົນ ປາດສະຈາໄຟຟ້າ ໃນຮອບນຶ່ງສັບປະດາ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ຜູ້ຄົນຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະການສື່ສານໃນວັນພຸດວານນີ້.
ບໍລິສັດໄຟຟ້າໂປໂຕ ຣີໂກ ຫຼື PREPA ໄດ້ຂຽນລົງທາງທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບການປາດສະຈາກໄຟຟ້າ ໃນທົ່ວເກາະ ກ່ອນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້ານີ້ໄດ້ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ອີງຕາມບໍລິສັດ PREPA ບໍລິສັດທີ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີໜີ້ສິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະໃຫ້ການກະຈາຍແລະສົ່ງໄຟຟ້າໄປໃຫ້ສາທາລະນະໃນທົ່ວເກາະນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະນຳເອົາໄຟຟ້າກັບຄືນມາໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ປະມານ 10 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ. ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໄດ້ທາງບໍລິສັດ ແມ່ນຈະໄດ້ທົດລອງ ທົດສອບ ກວດກາຢ່າງລະອຽດ ຫາສາເຫດ ທີ່ລົ້ມແຫຼວແລະປົກປ້ອງລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈາກການລົບກວນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປນັ້ນ.
ທ່ານຈອສໂຕ ກົນຊາເລັສ (Justo Gonzalez) ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ PREPA ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບໍລິສັດພະລັງງານໂຄບຣາ ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນບໍລິສັດສັນຍາຈ້າງ ກ່າວວ່າ ລົດຍົກ ໄດ້ຕຳແລະເຮັດໃຫ້ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາດ ຍັງຜົນໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າປິດລົງ ຢ່າງໄວວາ ຕາມໆກັນ.
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