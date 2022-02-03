ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດໃນແຂວງຕ່າງໆທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານເລີ້ມເປີດໃຫ້ພວກນັກສຶກສາທັງຍິງແລະຊາຍ ກັບຄືນໄປຮຽນເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມແຫ່ງນີ້ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກທາງເພດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານກຸ່ມຕາລີບານ ຮວມທັງການຈັດຊົ່ວໂມງສອນ ແລະການແຍກຫ້ອງ ລະຫວ່າງພວກນັກສຶກສາຊາຍແລະຍິງ.
ນາງບີບີ ຮາວາ ນັກສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດທີ່ແຂວງນານກາຮາ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ນາງມີຄວາມຮູ້ສຶກ “ດີໃຈເປັນທີ່ສຸດ” ທີ່ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະເພື່ອນນັກສຶກສາຍິງຄົນອື່ນໆ ໄດ້ມີການເປີດຄືນ.
ນາງຮາວາກ່າວຕໍ່ວີໂອເອດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນສຽງເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບຂອງການສຶກສາ ທີ່ແຕກຕ່າງ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆນັ້ນຕື່ມວ່າ “ຄວາມຫວັງທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຟື້ນຄືນມາອີກ ແລະເວລານີ້ ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຄວາມຝັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອນັ້ນໄດ້.”
ນາງຮາວາກ່າວຕື່ມວ່າ “ມີການແຍກຫ້ອງກັນລະຫວ່າງພວກນັກສຶກສາຊາຍແລະນັກສຶກສາແມ່ຍິງ. ເວລາໃນການຮຽນກໍຕ່າງກັນ. ພວກແມ່ຍິງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງສີດຳແລະຜ້າປົກຫົວ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາໄດ້ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳອັຟການິສຖານ ທ່ານນາງດີບໍຣາ ລີອົງ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງກັບໄປຮຽນຕໍ່ໄດ້.
ທ່ານນາງລີອົງກ່າວໃນທວີດເຕີ້ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການກັບຄືນເຂົ້າໄປຮຽນຂອງພວກນັກສຶກສາແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍອັຟການິສານ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ປະເທດ. ພວກສະໜັບສະໜຸນສາມາດພິຈາລະນາ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ນັບແຕ່ທຶນການສຶກສາ ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາແກ່ພວກຄະນະອາຈານສອນແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ.”
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