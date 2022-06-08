ການເດີມພັນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ສໍາລັບການຮັບຟັງຄະດີຂອງສະພາສູງ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ໂດຍການ ຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຕໍ່ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມທີ່ເປັນກຸ່ມໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນ ກ່ຽວພັນກັບການໂຈມຕີ ຫໍລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.
ກຳນົດເວລາຂອງການກ່າວຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນຕົກຖືກມື້ດຽວກັນກັບການຮັບຟັງ ຄະດີ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍກອງປະຊຸມ ທີ່ມີການຖ່າຍທອດອອກທາງໂທລະ ພາບ ໄປທົ່ວປະເທດ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້, ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ ຂໍ້ຫາ ດັ່ງກ່າວ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມວ່າ ຈະດຶງດູດ ຜູ້ຊົມໃຫ້ເບິ່ງການຖ່າຍທອດອອກອາກາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໄດ້ນຳເອົາຄໍາ ຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໄດ້ເພີ້ມຂໍ້ກ່າວຫາຕື່ມ ອອກມາໂດຍກ່າວຫາອະດີດປະທານແຫ່ງຊາດຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ (Proud Boys), ທ້າວເຮັນຣີ ເອັນຣິເກ ທາຣິໂອ (Henry "Enrique" Tarrio) ແລະພວກສະມາຊິກ ຄືທ້າວເອຕານ ນໍດີນ (Ethan Nordean), ທ້າວໂຈເຊັຟ ບິກສ໌ (Joseph Biggs), ທ້າວແຈັກເຄີຣີ ແຣລ (Zachary Rehl), ແລະໂດມີນິກ ເປໂຊຣາ (Dominic Pezzola) ໄດ້ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນທີ່ຈະໃຊ້ກໍາລັງເພື່ອສະກັດກັ້ນສະມາຊິກສະພາບໍ່ໃຫ້ທຳການຢັ້ງຢືນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳນັ້ນ.
ການກ່າວຟ້ອງດັ່ງກ່າວ ລວມມີຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ແລະບັນທຶກສຽງທີ່ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Proud Boys ໄດ້ສົ່ງຫາກັນ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ອນການໂຈມຕີຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໃນການກ່າວຟ້ອງນັ້ນ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ກ່າວຫາວ່າ ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ້າວ ທາຣິໂອ (Tarrio) ໄດ້ສະຫນອງເອກະ ສານເກົ້າຫນ້າໃຫ້ລາວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ "1776 Returns" ຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຜນການຍຶດຄອງຕຶກຫ້ອງການລັດຖະບານ ກາງຫຼາຍ ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ຜູ້ຮ່ວມງານໄດ້ຂຽນເຖິງທ້າວທາຣິໂອວ່າ "ການປະຕິວັດແມ່ນສໍາ ຄັນກວ່າສິ່ງໃດໝົດ," ເຊິ່ງທ້າວທາຣິໂອຕອບວ່າ "ນັ້ນຄື ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃນທຸກເວລານາທີ ທີ່ຕື່ນຂຶ້ນມາ ... ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຫຼີ້ນເກມໄດ໋."