ຜູ້ນຳ ແລະພວກສະມາຊິກ ກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ ໄດ້ຖືກແຈ້ງຂໍ້ຫາ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ໃນການຈະລາຈົນ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ

ອະດີດຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ (Proud Boys) ທີ່ຂົວຈັດ ຊຶ່ງຖືວ່າ ເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ແລະບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ປຸກລະດົມກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສິ່ງທີ່ບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທີ່ປະສານງານກັນຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເພື່ອ ຈະສະກັດກັ້ນສະພາບໍ່ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າໃນວັນຈັນ ວານນີ້.
ທ້າວເຮັນຣີ “ເອັນຣີເກ” ທາຣີໂອ, ອະດີດປະທານກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ ແລະອີກສີ່ ຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຕໍ່ພວກ ເຂົາ. ທັງຫ້າຄົນນີ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມ ຄິດທີ່ຕ່າງກັນໃນຫຼາຍກະໂທງ.
ທ້າວທາຣີໂອ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງກຸ່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອການຈະລາຈົນເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021. ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມ ທ້າວທາຣີໂອ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ສອງວັນກ່ອນໜ້າການຈະລາຈົນ ແລະໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ລາວວ່າ ໄດ້ທຳລາຍປ້າຍຂອງກຸ່ມແບລກ ໄລວ໌ ແມເຕີ (Black Lives Matter) ຢູ່ທີ່ໂບດປະຫວັດສາດຂອງຊາວຜິວດຳ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ໃນເດືອນທັນວາ 2020. ທ້າວທາຣີໂອ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕອອກຈາກຄຸກ ໃນວັນທີ 14 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດຈຳຄຸກຂອງລາວໄປແລ້ວ 5 ເດືອນ ສຳລັບຄະດີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ການຟ້ອງຮອງໃນຄະດີໃໝ່ ທີ່ພົວພັນກັບການຈະລາຈົນ ຕໍ່ພວກສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄຳຮ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດເທົ່າທີ່ມີມາ ແຕ່ການຟ້ອງຮ້ອງແບບນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດເລີຍ.
ພວກສະມາຊິກ ຫຼືຜູ້ທີ່ກ່ຽວພັນ ທີ່ມີ 11 ຄົນຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ເອີ້ນ ວ່າ Oath Keepers ຫລືຜູ້ຮັກສາຄຳສາບານ ທີ່ເປັນກຸ່ມທະຫານບ້ານນັ້ນ ລວມມີຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ຄື ທ້າວສະຕວດ ໂຣດສ໌ (Stewart Rhodes) ກໍໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມກໍ່ກວນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ການໂຈມຕີລັດຖະສະພາ ເມື່ອເດືອນມັງກອນປີກາຍນີ້.
ຫຼາຍກວ່າສາມສິບຄົນ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາໃນການບຸກເຂົ້າໄປປິດລ້ອມລັດຖະສະພາ ກໍໄດ້ຖືກລະບຸໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງ ວ່າ ເປັນພວກຜູ້ນຳ, ສະມາຊິກ ຫຼື ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌.
ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລັດນິວຢອກ ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດ ໃນເດືອນ ທັນວາ ວ່າໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກັບພວກເພື່ອນສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌. ທ້າວແມັດຕີວ ກຣີນ (Matthew Greene) ເປັນສະ ມາຊິກຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ ຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພວກສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຢັບຢັ້ງລັດຖະສະພາ ບໍ່ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຈາກແຕ່ລະລັດ. ທ້າວກຣີນ ໄດ້ຕົກລົງ ວ່າຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມັງກອນ ພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ ໄດ້ໄປພົບກັນຢູ່ທີ່ອະນຸສາວະລີວໍຊິງຕັນ ແລະໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນໄປຍັງ ລັດຖະສະພາ ກ່ອນໜ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຫຼາຍພັນຄົນສິ້ນສຸດລົງຢູ່ໃກ້ກັບ ທຳນຽບຂາວ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ