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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກ Dreamers ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ ໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ DACA ດຳເນີນຕໍ່ໄປ

US Daca Trump
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ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ​ໄດ້​ປະກາດ​ການສິ້ນ​ສຸດ
​ລົງ​ຂອງ​ໂຄງການ DACA ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງ​ເລື່ອນ​ເວລາ​ ໃນ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ພວກ
ເດັກນ້ອຍ​ ທີ່ເຂົ້າ​ມາ​ໃນສະ​ຫະລັດ​ແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຕານ​ວານ​ນີ້. ອະດີດ
​ປະທາ ນາທິບໍດີບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ເລີ່​ມ​ໂຄງການ​ນີ້​ເພື່ອໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ
ຈຸ​ດັ່ງກ່າວສາມາດຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໄດ້​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງເຂົາ​ເຈົ້າຈາກ​ການ​ຖືກ​ເນລະ​ເທດ
ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດປະມານ 800 ພັນ​ຄົນ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາໃນ​ສະຫະລັດ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ເປັນ​ເຍົາ​ໄວ​
ນັ້ນ ​ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້ ຮັບ​ວີ​ຊາ ຫຼື​ໃບອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ. ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ​ໄດ້ຕັດ ສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງການນີ້ ​ທັງໆ​ທີ່ໄດ້​ມີ​ການຂໍ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພວກ​ທີ່ໄດ້
​ຮັບ​ຜົນກະທົບ ຈາກ​ຝັ່ງທະ​ເລ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ເຖິງຝັ່ງທະ​ເລຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ນັ້ນກໍ​ຕາມ.
Ramon Taylor ນັກຂ່າວ​ຂອງ VOA ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ
​ໂຄງການ DACA ນີ້ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕໍ່ສູ້ ​ເພື່ອໃຫ້ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​
ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດຕາບ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ມີ​ລາຍ​ງານ
​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງການ DACA
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ນາງ Flor Reyes ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ໂຄ​ງການ DACA ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ບໍ່​ແນ່​
ໃຈ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ກັບເມືອບ້ານ​ໃນ​ຕ​ອນ​ແລງ​ມື້​ນີ້​ ​ແລະ​ອະທິບາຍ​ໃຫ້​ແມ່​ຂອງ​ຂ້ອຍຟັງວ່າ
ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ແກ່​ເພິ່ນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ອີກ​ແລ້ວ…”

ນາງ Flor Reyes ​ໄວ 20 ປີ ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ແມ່​ຂອງ​ລາວທີ່​ລ້ຽງ​ລູກຜູ້​ດຽວ ​ເພື່ອ​ລ້ຽງ​ພວກ
​ນ້ອງ​ໆ 5 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ທັງ​ໝົດ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສັນຊາດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​
ແຕ່​ປຶບປັບ ​ອານາ​ຄົດຂອງ​ລາວ​ກັບ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ແນ່ນອນ.

​ນາງ Flor Reyes ກ່າວ​ຕື່ມວ່າ “ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເງົາ​ມື​ດ ​ເພື່ອ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ອັນຕະລາຍທີ່​ຮ້າຍແຮງ​ກວ່າ​ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

​ເຫດຜົນ​ຂອງ​ນາງ ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່ບຸກຄົນ​ອື່ນໆ​ເກືອ​ບ 800 ພັນ​ຄົນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ​ກັບນາງ Reyes ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເກີດຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ, ​ແຕ່​ວ່າ​ມາ​ເຕີບ​
ໃຫຍ່​ຢູ່ໃນ​ສະ ຫະລັດ. ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ກໍລະນີ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຮູ້​ສະຖານ​ທີ່​ໃດ​ໆອີກ ທີ່​ຖື​ວ່າ
​ເປັນ​ບ້ານ​ເກີດ. ຈົນ​ມາ​ຮອດວັນອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ​ເວລາ​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ປະກາດເຖິງ​ການ
ສິ້ນສຸດ​ລົງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີໃນ​ຊື່ DACA ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​
ຕໍ່​ອາຍຸບັດ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ການ​ເນລະ​ເທດ​ໄດ້.

ທ້າວ Kevin Duarte ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ໂຄງການ DACA
ກ່າວ​ວ່າ“​ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ອາກາດ ທີ່​ເຈົ້າ​ສາມາດຮູ້ສຶກ​ສຳ​ພັດ ທີ່​ວ່າ
ຢ່າງ​ນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ​ເຮັດ​ໄດ້ ​ເກືອບ​ວ່າ​ມັນສາມາດຊີມ​ໄດ້, ນີ້ແມ່ນຕຶງ​ຄຽດ​ຫຼາຍ.”

ເຊີນຊົມ: ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບໂຄງການ DACA

Trump Set to End Program That Shields Young Undocumented Immigrants
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ຄວາມຕຶງ​ຄຽດ ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການສະ​ແດ​ງຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ໂດຍ​ມີ​ຜູ້​ຄົນຫຼວງຫຼາຍ​ໄປ
​ເຕົ້າ​ໂຮມກັນ​ຢູ່​ໜ້າ​ຕຶກ Trump Tower ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດຖະ
ບານ​ທີ່​ຈົບ​ສິ້ນ​ໂຄງການ DACA ຍ້ອນ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່​ກໍເຫດຜົນ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.
ລັດຖທຳ​ມະນູນ ​ແມ່ນ​ໄດ້ກຳນົດບົດບາດໃຫ້ແກ່​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​
ກົດໝາຍ. ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີໜ້າ​ທີ່ເປັນ​ຜູ້ກຳກັບ​ ນຳ​ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍ.

ທ່ານ Dave Ray ຈາກສະຫະພັນ​ປະຕິ​ຮູບ​ລະບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ຫຼື Federation For American Immigration Reform ​ກ່າວວ່າ “ປະທານ​າທິບໍດີ
​ທຣຳ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະທາງ​ອອກ​ທີ່​ຖາວອນ​ແກ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້. ບໍ່​ມີ​ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທ່ານ​ໃດ ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້. ມັນ​ແມ່ນ​ເກີນ​ສິດອຳນາດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ລັດຖະ
ທຳ​ມະນູນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ໃດ​ໆ. ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ຊາບ​ດີ, ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ
ກໍ​ຊາບດີ. ​ເພ​າະສະ​ນັ້ນ ລັດຖະສະພາ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່ຈະ​ຕ້ອງແກ້​ໄຂ.”

ມັນເປັນ​ຈຸດທີ່​ບໍ່ກົງ​ກັບ​ພວກ​ນັກເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ໂຄງ
ການ​ນີ້ -ຈາກ​ທຳນຽບຂາວ​ຈົນ​ໄປ​ເຖິງ​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້ຄັດ​ຄ້ານ​ວ່າ
ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ເສ​ແສ້​ງ ຫຼອກ​ລວງ.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Intel ທີ່ເມືອງ Hillsboro ລັດ Oregon, 23 ສິງຫາ, 2017.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Intel ທີ່ເມືອງ Hillsboro ລັດ Oregon, 23 ສິງຫາ, 2017.

ທ່ານ Steven Choi ຜູ້ອຳນວຍ​ການຂອງອົງການ​ແນວ​ໂຮມ​ເພື່ອ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ເຂດ​ນິວ
ຢອກກ່າວ​ວ່າ “ການ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານກົດໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ໂຄງ
ການ DACA ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ. ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານກົດ
ໝາຍແບບ​ດຽວ​ກັນ ​ໃນ​ຕອນ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣຳ, ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ໂຄງການ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຈະສາມາດ​ວາງ​ໃຈ​ໄດ້​
ຢ່າງ​ສະບາຍ. ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ກົດໝາຍ, ສິ່ງ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງໄປ ​
ແມ່ນ​ການ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

​ແລະ​ໃນ​ເມື່ອໂຄງການ​ດັງກ່າວຈະຈົບ​ສິ້ນ​ລົງໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ນອກຈາກ​ວ່າ ລັດຖະສະພາ
ທີ່​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ຢູ່​ນີ້ ​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທາງ​ກົດໝາຍກ່ອນຈະໝົດ​ອາຍຸ ຊຶ່ງ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ
​ທີ່​ແນ່ນອນ.

ທ້າວ Kevin Duarte ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ໂຄ​ງການ DACA ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ນີ້ ຫຼື ​ແມ່ນ​ແຕ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ເວົ້າ
ແບບ​ຊື່ສັດ, ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນທັງຫຼາຍທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ຢູ່​ນີ້. ນີ້​ແມ່ນ​
ບ່ອນ​ທີ່ຂະບວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດັ່ງກ່າວ​ ​ພວມ​ເດີນ​ໄປ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາ​ຊຶ່ງ​ອຳນາດ ​
ແລະຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້ ​ຈະເປັນຜູ້ນຳພາພວກ​ນັກ​ລົບ​ຮຸ່ນ​ຕໍ່​ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກນັກສຶກາ ທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ຕໍການສິ້ນສຸດລົງຂອງໂຄງການ DACA ຂ້າງນອກ ຕືດລັດຖະບານກາງ Edward Roybal ໃນະຄອນ Los Angeles, 1 ກັນຍາ, 2017.
ພວກນັກສຶກາ ທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ຕໍການສິ້ນສຸດລົງຂອງໂຄງການ DACA ຂ້າງນອກ ຕືດລັດຖະບານກາງ Edward Roybal ໃນະຄອນ Los Angeles, 1 ກັນຍາ, 2017.

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