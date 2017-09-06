ພວກ Dreamers ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ ໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ DACA ດຳເນີນຕໍ່ໄປ

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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ໄດ້ປະກາດການສິ້ນສຸດ
ລົງຂອງໂຄງການ DACA ຊຶ່ງເປັນໂຄງເລື່ອນເວລາ ໃນການເອົາມາດຕະການຕໍ່ພວກ
ເດັກນ້ອຍ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນວັນອັງຕານວານນີ້. ອະດີດ
ປະທາ ນາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການນີ້ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ
ຈຸດັ່ງກ່າວສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ແລະປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກການຖືກເນລະເທດ
ທີ່ມີທັງໝົດປະມານ 800 ພັນຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນເຍົາໄວ
ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບວີຊາ ຫຼືໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ລັດຖະບານຂອງປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຍົກເລີກໂຄງການນີ້ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຂໍຮ້ອງຈາກພວກທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກ ເຖິງຝັ່ງທະເລຕາເວັນຕົກນັ້ນກໍຕາມ.
Ramon Taylor ນັກຂ່າວຂອງ VOA ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການ DACA ນີ້ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ຢູ່ໃນສະຫະລັດຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ມີລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ.
ນາງ Flor Reyes ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ DACA ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ແນ່
ໃຈວ່າ ຂ້ອຍຈະກັບເມືອບ້ານໃນຕອນແລງມື້ນີ້ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ແມ່ຂອງຂ້ອຍຟັງວ່າ
ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ຂ້ອຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເພິ່ນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີອີກແລ້ວ…”
ນາງ Flor Reyes ໄວ 20 ປີ ໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ຂອງລາວທີ່ລ້ຽງລູກຜູ້ດຽວ ເພື່ອລ້ຽງພວກ
ນ້ອງໆ 5 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດທັງໝົດ, ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນ
ແຕ່ປຶບປັບ ອານາຄົດຂອງລາວກັບບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນ.
ນາງ Flor Reyes ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາ ໄດ້ອອກມາຈາກເງົາມືດ ເພື່ອຈະປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ເທົ່ານັ້ນ.”
ເຫດຜົນຂອງນາງ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນໆເກືອບ 800 ພັນຄົນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນາງ Reyes ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ, ແຕ່ວ່າມາເຕີບ
ໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະ ຫະລັດ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ສະຖານທີ່ໃດໆອີກ ທີ່ຖືວ່າ
ເປັນບ້ານເກີດ. ຈົນມາຮອດວັນອັງຄານວານນີ້ ເວລາລັດຖະບານໄດ້ປະກາດເຖິງການ
ສິ້ນສຸດລົງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນຊື່ DACA ນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ
ຕໍ່ອາຍຸບັດເຮັດວຽກ ແລະປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າຈາກການເນລະເທດໄດ້.
ທ້າວ Kevin Duarte ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອີກຄົນນຶ່ງຈາກໂຄງການ DACA
ກ່າວວ່າ“ມັນຍັງເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນອາກາດ ທີ່ເຈົ້າສາມາດຮູ້ສຶກສຳພັດ ທີ່ວ່າ
ຢ່າງນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍເຮັດໄດ້ ເກືອບວ່າມັນສາມາດຊີມໄດ້, ນີ້ແມ່ນຕຶງຄຽດຫຼາຍ.”
ເຊີນຊົມ: ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບໂຄງການ DACA
ຄວາມຕຶງຄຽດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໂດຍມີຜູ້ຄົນຫຼວງຫຼາຍໄປ
ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໜ້າຕຶກ Trump Tower ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະ
ບານທີ່ຈົບສິ້ນໂຄງການ DACA ຍ້ອນດ້ານກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່ກໍເຫດຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ລັດຖທຳມະນູນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດບົດບາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເປັນຜູ້ອອກ
ກົດໝາຍ. ຝ່າຍບໍລິຫານນັ້ນແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ກຳກັບ ນຳການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.
ທ່ານ Dave Ray ຈາກສະຫະພັນປະຕິຮູບລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງອາເມຣິກັນ ຫຼື Federation For American Immigration Reform ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທາງອອກທີ່ຖາວອນແກ່ພວກຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ບໍ່ມີປະທານາ
ທິບໍດີທ່ານໃດ ສາມາດເຮັດໄດ້. ມັນແມ່ນເກີນສິດອຳນາດຕາມກົດໝາຍລັດຖະ
ທຳມະນູນຂອງປະທານາທິບໍດີໃດໆ. ທ່ານໂອບາມາຊາບດີ, ປະທານາທິບໍດີທຣຳ
ກໍຊາບດີ. ເພາະສະນັ້ນ ລັດຖະສະພາ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ.”
ມັນເປັນຈຸດທີ່ບໍ່ກົງກັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະພວກຜູ້ນຳທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂຄງ
ການນີ້ -ຈາກທຳນຽບຂາວຈົນໄປເຖິງບ້ານຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຄັດຄ້ານວ່າ
ນີ້ແມ່ນເປັນການເສແສ້ງ ຫຼອກລວງ.
ທ່ານ Steven Choi ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການແນວໂຮມເພື່ອຄົນເຂົ້າເມືອງເຂດນິວ
ຢອກກ່າວວ່າ “ການວິເຄາະດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂຄງ
ການ DACA ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ມັນແມ່ນການວິເຄາະດ້ານກົດ
ໝາຍແບບດຽວກັນ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ, ຕອນທີ່ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້ ແມ່ນຈະສາມາດວາງໃຈໄດ້
ຢ່າງສະບາຍ. ບໍ່ມີຫຍັງໄດ້ປ່ຽນໄປທາງດ້ານການວິເຄາະກົດໝາຍ, ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງໄປ
ແມ່ນການເມືອງເທົ່ານັ້ນ.”
ແລະໃນເມື່ອໂຄງການດັງກ່າວຈະຈົບສິ້ນລົງໃນເດືອນມີນາ ນອກຈາກວ່າ ລັດຖະສະພາ
ທີ່ແຕກແຍກກັນຢູ່ນີ້ ໄດ້ເອົາມາດຕະການທາງກົດໝາຍກ່ອນຈະໝົດອາຍຸ ຊຶ່ງມັນບໍ່ມີຫຍັງ
ທີ່ແນ່ນອນ.
ທ້າວ Kevin Duarte ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ DACA ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຫວັງໃນລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໃນປະເທດນີ້ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້ອຍຈະເວົ້າ
ແບບຊື່ສັດ, ຄວາມຫວັງຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ພວກຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ນີ້. ນີ້ແມ່ນ
ບ່ອນທີ່ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ພວມເດີນໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງອຳນາດ
ແລະຜູ້ຄົນພວກນີ້ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາພວກນັກລົບຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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