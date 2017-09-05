ພວກປະທ້ວງໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ກ່ອນໜ້າການປະກາດຂ່າວກ່ຽວກັບ DACA

ຄາດວ່າ ທຳນຽບຂາວ ຈະປະກາດການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການລ້າຊ້າໃນການເອົາ
ບົດບາດເລື່ອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫລື
(DACA) ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຊຶ່ງສື່ມວນຊົນລາຍງານຕອນໃນ
ຕົ້ນໆ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະຍຸຕິໂຄງການທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງພວກຊາວ
ໜຸ່ມຫລາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຈາກການຖືກເນລະເທດ
ເຂົາເຈົ້າໃນຮອບຫ້າປີຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ອະທິບາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ຈະ
ມີການເລື່ອນເວລາອອກໄປຫົກເດືອນນັ້ນເວົ້າວ່ານັ້ນ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອໃຫ້
ເວລາແກ່ລັດຖະສະພາ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນໃນການສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເປັນດຳລັດ ຂອງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ Jeff Sessions ມີກຳນົດ ທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ
DACA ແຕ່ກະຊວງຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ. ລາຍການວຽກງານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນ
ໃດໆ ກັບໂຄງການ DACA ນີ້.
ໄດ້ມີການວາງແຜນປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ DACA ຊ່ຶງກໍມີບາງຄົນ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຈຳນວນ
800,000 ຄົນ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາສະຫະລັດໃນເວລາຍັງເປັນເດັກ
ນ້ອຍຢູ່ນັ້ນຮ່ວມຢູ່ນຳ. ນອກນີ້ ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ຍັງຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ
ຕ່າງໆທົ່ວສະຫະລັດນຳ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງດ້ວຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະລົບລ້າງ DACA
ແຕ່ວ່າເວລານັ້ນປາກົດວ່າ ໄດ້ຜ່ອນໂວຫານລົງ ນັບແຕ່ວັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍດີ ປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລະບົບເນລະເທດ
ຂອງປະເທດຢູ່ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວ່າຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ຮັກສາຊາຍແດນຫລາຍພັນຄົນຕື່ມ.
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