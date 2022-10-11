ອີຣ່ານ ເພີ້ມທະວີການປາບປາມຢູ່ໃນເຂດຊາວເຄີດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຍິງສາວຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 22 ປີ ລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ.
ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນໄດ້ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ຢ່າງໜ້ອຍຢູ່ທີ່ຄຸ້ມນຶ່ງຂອງເມືອງຊານານດາຈ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງເຄີດດິສຕານຂອງອີຣ່ານ ໃນຂະນະທີ່ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ແລະທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ຕ້ອງຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ແນໃສ່ພວກເດີນຂະບວນ ທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຄົນງານນ້ຳມັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງທີ່ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນສຳຄັນ 2 ແຫ່ງ ຊຶ່ງນັບເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ມີການນຳເອົາອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງພວກນັກສອນສາສະໜາອິສລາມທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້.
ລັດຖະບານອີຣ່ານຢືນຢັດວ່າ ນາງອາມີນີບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຄອບຄົວຂອງນາງກ່າວວ່າ ໂຕຂອງນາງມີຮອຍຟົກຊ້ຳແລະການທຸບຕີອື່ນໆ. ວີດີໂອໃນເວລາຕໍ່ມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳລັງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ທຸບຕີແລະກໍຍູ້ພວກປະທ້ວງແມ່ຍິງ ຮວມທັງພວກແມ່ຍິງທີ່ຜ້າປົກຫົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂາດອອກ.
ແຕ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ແລະໃນບ່ອນອື່ນໆນັ້ນ ໄດ້ມີການນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍນ໌ ທັງໆທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົບກວນຕໍ່ອິນເຕີແນັດ. ວີດີໂອໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍາມປາຍໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນແລະຮ້ອງຄຳຂວັນຕໍ່ຕ້ານ ຊຶ່ງມີພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງເດີນຂະບວນໄປຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ພາກັນໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີສີ່. ການການເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນການທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ພວກນັກສອນສາສະໜາຂອງອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີຂະບວນການປະທ້ວງສີຂຽວ ໃນປີ 2009.