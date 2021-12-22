ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນໄປຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດຍົກເລີກການກັກຊັບສິນທາງການເງິນຂອງອັຟການິສຖານ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນຮ້ອງຄໍາຂັວນຕໍ່ຕ້ານອາເມຣິກາ ແລະຮວມໂຕກັນຢູ່ໜ້າສະຖານທູດສະຫະລັດທີ່ຖືກປິດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອັຟການິສຖານ, ພ້ອມດ້ວຍປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ “ສົ່ງເງິນທີ່ຖືກກັກຂອງພວກເຮົາຄືນມາ” ແລະ “ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກິນແດ່.”
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ, ໂຕແທນດ້ານທຸລະກິດເອກະຊົນຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ຈົ່ງປ່ອຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຢືນຢັດວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຸ່ມຕາລິບານນັ້ນ ໄດ້ “ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງ” ໂດຍກົງໃສ່ພາກເອກະຊົນ ແລະພະນັກງານເຮັດວຽກທົ່ວໄປ “ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ.”
ບັນດາຜູ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ໄດ້ແຈກຢາຍສໍາເນົາຈົດໝາຍແບບເປີດ ສົ່ງເຖິງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນວ່າ ການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ຄ້າງຊໍາລະຢູ່ 600 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການບໍລິການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາລັດຖະບານ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງນານາຊາດ.
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກັກການເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາບູລ ປະມານ 9 ຕື້ 400 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ ໃນທັນທີທີ່ກຸ່ມອິສລາມຕາລິບານເຂົ້າຢຶດຄອງປະເທດທີ່ຖືກທໍາລາຍຈາກສົງຄາມນັ້ນໃນກາງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ການກັກເງິນ ແລະການຂວໍ້າບາດຈາກນານາຊາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ອັຟການິສຖານ ເຊິ່ງໄດ້ເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກໃນຊ່ວງ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາຢ່າງໜັກນັ້ນ ໃກ້ຈະເຖິງຂັ້ນຫຼົ້ມສະຫຼາຍແລ້ວ. ທະນາຄານໂລກ ແລະກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ໂຈະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ ສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ.
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