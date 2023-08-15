ພວກປະທ້ວງທີ່ໂມໂຫໂທໂສຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແລະເດີນຂະບວນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ບັງກລາແດັສ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ຖືກຄຸກຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດຍ້ອນຫົວໃຈວາຍ ຂະນະທີ່ມີອາຍຸ 83 ປີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.
ທ່ານແດລວາ ຮອສເຊນ ສາວີດີ (Delva Hossain Savedee) ຮອງປະທານຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ຈາມາອາດ-ອີ-ອິສລາມີ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍຂອງຄຸກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນຈັນວານນີ້ ເປັນເວລາດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໂດຍສານອາຊະຍາກຳສົງຄາມທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານການເມືອງຂຶ້ນຢູ່ປະຫວັດສາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ພວກໄວ້ທຸກແລະພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານສາວີດີຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ນອກໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ໂດຍພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນຂຶ້ນວ່າ “ອາລລາຮູ ອັກບາ” ຫຼື “ພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່” ຊຶ່ງມີການສົ່ງຈຳນວນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເລືອດຂອງທ່ານສາວີດີສູນເສຍໄປໂດຍເປົ່າປະໂຫຍດ” ພວກສະໜັບສະໜຸນພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິກ ຮາຊິນາ ຊຶ່ງພວມກະກຽມທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງສຳຄັນໃນເດືອນມັງກອນຈະມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍກ່າວວ່າ ທ່ານສາວີດີໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຫົວໃຈວາຍ ໃນວັນອາທິດ ທີ່ຄຸກກາຊີມປູຣະ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງດາກາ.