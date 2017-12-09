ມີການປະທ້ວງ ສະແດງ ຄວາມໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ ປ. ທຣຳ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ນັບຖື ອິສລາມ

ມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາ
ອິສລາມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫລັງຈາກສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າ ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນ ເມືອງຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ຊຶ່ງການປະທ້ວງ ໃນເຂດກາຊາ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍປາແລສ
ໄຕນ໌ ຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ.
ທ້າວມາກມຸດ ອາລ-ມາສຣີ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ອາຍຸ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໂດຍທະ ຫານອິສຣາແອລ ໃນລະຫວ່າງການປະທະກັນ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນອິສຣາແອລ ຕິດກັບ
ເຂດກາຊາຫຼັງຈາກຊາວປາແລສໄຕນ໌ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດ “ວັນແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ” ເພື່ອປະທ້ວງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ. ກອງທັບອິສຣາແອລໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງ 2 ຄົນ ຢູ່ທີ່ເມືອງຄານຢູນິສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໂດຍ
ກ່າວຫາບຸກຄົນທັງ 2 ວ່າ ເປັນຜູ້ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການກໍ່ການຈະລາຈົນຮຸນແຮງ.
ເຮືອບິນອິສຣາແອລຍັງໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທາງທະຫານໃນເຂດກາຊາເພື່ອຕອບໂຕ້
ຕໍ່ການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງປາແລສ
ໄຕນ໌ກ່າວວ່່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ວ່ານີ້.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຍັງໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ປະເທດອີຣັກ
ຈໍແດັນ ຊີເຣຍ ປາກິສຖານ ເລບານອນ ມາເລເຊຍ ແລະອິນໂດເນເຊຍຊຶ່ງເປັນປະເທດ
ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ສັນນິບາດອາຣັບ ທີ່ມີສະມາຊິກ ເກືອບ 24 ປະເທດ ຈະປະຊຸມກັນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະເອົາທ່າທີຮ່ວມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມເປັນ
ເມືອງຫຼວງຂອງອິສຣາແອລໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ແລະສະຫະລັດມີແຜນການທີ່ຈະຍ້າຍສະ
ຖານທູດຂອງຕົນໄປທີ່ນັ້ນ.
ອິສຣາແອລຖືວ່າ ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມທັງໝົດເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຕົນ. ຝ່າຍປາແລສ
ໄຕນ໌ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນເມືອງຫຼວງ
ໃນອະນາຄົດ ຂອງປະເທດປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ເປັນເອກກະລາດ.
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