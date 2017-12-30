ສຫລ ປະນາມການຈັບກຸມ ພວກປະທ້ວງ ແບບສັນຕິ ໃນອີຣ່ານ

ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການຈັບກຸມພວກປະທ້ວງແບບສັນຕິ ໃນອີຣ່ານ
ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານປາກົດອອກມາວ່າ ຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນສອງມື້ທີ່
ຜ່າມນາ ຍ້ອນໄດ້ທໍາການປະທ້ວງຢູ່ໃນໂຕເມືອງຕ່າງໆໃນອີຣ່ານ ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຊຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ ກ່າວຢູ່່ໃນຖະແຫລງການສະ
ບັບນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ມີລາຍງານຫລາຍໆອັນ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ
ແບບສັນຕິ ຂອງປະຊາຊົນອີຣ່ານ ທີ່ເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ກັບການສໍ້ລາດຂອງລະບອບປົກຄອງ
ແລະການສິ້ນເປືອງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່
ຕ່າງປະເທດ” “ລັດຖະບານອີຣ່ານ ຄວນນັບຖືສິດທິຂອງປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງສິດ
ໃນການລະບາຍ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ໂລກກຳລັງເບິ່ງຢູ່.”
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ບັນດາຜູ້ນຳອີຣ່ານ ໄດ້ຫັນປ່ຽນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນາທຳ ໃຫ້ກາຍໄປເປັນປະເທດ
ອັນທະພານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດບົກລົງ ໂດຍມີສິນຄ້າສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຄວາມ
ຮຸນແຮງ, ການນອງເລືອດ ແລະຄວາມອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ທຸກປະເທດຈົ່ງໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແກ່ປະຊາຊົນອີຣ່ານ ແລະຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບສິດພື້ນຖານ ແລະຢຸດຕິການສໍ້ລາດບັງຫລວງລົງນັ້ນ.”
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວຍັງກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ
ເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ “ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຢ່່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ປະຊາຊົນ
ອີຣ່ານ.” ຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ຊາວອີຣ່ານໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆທົ່ວ
ປະເທດ ເພື່ອອອກສຽງໃນຄວາມບໍ່ພໍ່ໃຈຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.
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