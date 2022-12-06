ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເລີ້ມຕົ້ນການນັດຢຸດງານ ໄລຍະ 3 ວັນ ທົ່ວປະເທດ ໃນວັນຈັນວານນີ້

ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ໄດ້ເລີມການນັດຢຸດງານ ເປັນເວລາສາມວັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄື້ນຟອງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ຊາວເຄີດອີຣ່ານ ໃນເດືອນກັນຍາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ປິດທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈົນຮອດວັນພຸດ ເພື່ອທີ່ຈະນຳມາຊຶ່ງການປະຕິຮູບລັດຖະບານ.
ວີດີໂອທັງຫຼາຍທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ້ານຄ້າທັງຫຼາຍຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດການຄ້າຂອງຫົວເມືອງຕ່າງໆຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ທີ່ລວມມີ ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ກາຣາຈ ອິສຟາຮານ ມັສຮາດ ຕາບຣີສ ແລະ ຊີຣາສ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ສ່ວນອົງການຂ່າວເອພີ ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຮ້ານຄ້າໃນເຂດ Grand Bazaar ຂອງນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຖືກປິດໄວ້.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ຢູ່ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້.
ຫົວໜ້າຕຸລາການຂອງອີຣ່ານ ທ່ານໂກລາມໂຫສເຊນ ໂມເສນີ-ເອຈີ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ຈັບຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຈົ້າຂອງຮ້ານປິດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການນັດຢຸດງານ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມສົນລະວົນກັນ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງບັງຄັບກົດລະບຽບໃນການນຸ່ງເຄື່ອງຂອງພວກແມ່ຍິງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ອົງການຂ່າວ ISNA ທີ່ເປັນທາງກາງເຄິ່ງນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າໄອຍະການ ທ່ານໂມຮຳມາດ ຈາຟາຣ ມອນຕາເຊຣີ ໃນບົດລາຍງານຂອງວັນເສົາ ທີ່ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດສິນທຳ “ໄດ້ຖືກປິດແລ້ວ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ສົ່ງສຽງເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈອອກມາວ່າ ການກະທຳທັງຫຼາຍເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ. ຕົກມາໃນຕອນແລງວັນອາທິດ ແຫລ່ງຂ່າວຂອງທາງການ ອາລ-ອາລາມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານທີ່ກ່າວວ່າ ອົງການຕຸລາການ ຊຶ່ງທ່ານມອນຕາເຊຣີ ປະຈຳການຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກຳກັບນຳຕຳຫຼວດສິນທຳ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.