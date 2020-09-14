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ຜູ້ປະທ້ວງ ເບລາຣຸສ ເຕົ້າໂຮມກັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຄ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ນຂອງຕຳຫຼວດ ລຸນຫຼັງການປະທ້ວງເພື່ອປະຕິເສດຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ນະຄອນຫຼວງ ມິງສ໌, ເບລາຣຸສ. 13 ກັນຍາ, 2020. (Tut.By via Reuters)

ປະຊາຊົນ ເບລາຣຸສ ຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 ຄົນໄດ້ອອກໄປເຕົ້າໂຮມກັນໃນຖະໜົນຂອງນະຄອນ ຫຼວງ ມິງສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ສຳລັບການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊັນໂກ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານເວົ້າວ່າມີການສໍ້ໂກງ.

ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມິງສ໌, ດ້ວຍການຈັບກຸມສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດຕອນແລງ.

ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງສາທາລະນະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ທ່ານ ລູຄາເຊັນໂກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງອະດີດປະເທດ ໂຊຫວຽດ ເປັນເວລາ 26 ປີນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານ ດ້ວຍການສົ່ງກອງທະຫານເສີມໄປ ເບລາຣຸສ ສຳລັບ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມຊື່ວ່າ “Slavic Brotherhood.”

ພວກປະທ້ວງອ້າງວ່າ ທ່ານນາງ ສວຽດລານາ ຊິຄານູສກາຢາ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາ ທິບໍດີໃນວັນທີ 9 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຄົນສຳຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກຫຼືບໍ່ກໍໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດ, ດ້ວຍທ່ານນາງ ສວຽດລານາ ຕອນນີ້ໄດ້ຫຼົບໜີໄປຢູ່ປະ ເທດ ລິທົວເນຍ.

ທ່ານ ລູຄາເຊັນໂກ ໄດ້ປະເສດການກ່າວອ້າງວ່າການເລືອກຕັ້ງຖືກສໍ້ກົງ ແລະ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າມະ ຫາອຳນາດໂລກ ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະທ້ວງຕ່າງໆ. ຜູ້ປະທ້ວງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເດີນຂະ ບວນຜ່ານນະຄອນຫຼວງ ມິງສ໌ ໄປຫາເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງລັດຖະບານໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍຮ້ອງຄຳວ່າ “ເບລາຣຸສ ຈົ່ງຈະເລີນ” ກັບຄຳວ່າ “ເຈົ້າແມ່ນນັກສໍ້ໂກງ,” ເຊິ່ງແມ່ນການເວົ້າສຽດສີໃສ່ທ່ານ ລູຄາເຊັນໂກ.

ກ່ອນຢຸດການເດີນຂະບວນນັ້ນ, ເຂົ້າເຈົ້າຮ້ອງຄຳວ່າ “ຜະເດັດການ ຟາຊິດ” ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນພ້ອມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄດ້ປິດຖະໜົນແຫ່ງນຶ່ງ.

ອົງການຂ່າວ Interfax Russian ໄດ້ລາຍງານວ່າມີການຍິງປືນຂຶ້ນເທິງຟ້າ ເພື່ອຂູ່ໃຫ້ພວກປະ ທ້ວງຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ມິງສ໌ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳ ເບລາຣຸສ ອາໄສຢູ່.

ຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ລູຄາເຊັນໂກ ໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ຣັດເຊຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.

ມົນກູ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ເບລາຣຸສ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະປັບໂຄງຮ່າງໜີ້ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃໝ່ ແລະ ໄດ້ສະເໜີ ການສົ່ງຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ ຣັດເຊຍ ໄປຖ້າຕ້ອງການ.

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