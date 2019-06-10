ຊາວຮົງກົງ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຈາກທຸກໆອາຍຸເຍົາໄວ ແລະທຸກຊົນຊັ້ນວັນນະ ໄດ້ພາ
ກັນເດີນຂະບວນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດສົ່ງຄົນຂ້າມ
ແດນໄປ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອປະເຊີນກັບການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ຊຶ່ງເປັນການປະທ້ວງ
ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຢູ່ໃນເມືອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍປະນາມກົດໝາຍທີ່ຖືກສະເໜີນັ້ນ ທີ່ຈະດັດແປງກົດໝາຍ
ນັກໂທດຫຼົບໜີຂອງ ຮົງກົງ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆໄດ້ພາກັນຖືປ້າຍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ທ່ານນາງ ແຄຣຣີ ແລມ ລາ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ວ່າມັນໄດ້ຖືກວິຈານ
ໂດຍກຸ່ມຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກສັງຄົມກົດໝາຍ ຮົງກົງ ຫາ ສະພາການຄ້າ ອາເມ
ຣິກັນ. ບັນດານັກວິຈານກ່າວວ່າ ລະບົບກົດໝາຍຂອງ ຈີນຈະບໍ່ຄ້ຳປະກັນສິດທິແບບ
ດຽວກັນສຳລັບຜູ້ກະທຳຜິດ ຄືກັບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຢູ່ເກາະ ຮົງກົງ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ
ເຄິ່ງນຶ່ງນັ້ນ.
ຈາກຕອນທ່ຽງວັນຈົນຮອດຄ່ຳມືດ, ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼຈາກຖະໜົນ
ທີ່ສຳຄັນຂອງຮົງກົງ ເຂົ້າໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສະພານິຕິບັນຍັດ, ເປັນສະຖານນິຕິບັນ
ຍັດ ເຄິ່ງປະຊາທິປະໄຕຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ກຳລັງໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ກຸ່ມແນວໜ້າ ສິດທິພົນລະເມືອງ ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງການປະທ້ວງ ໄດ້ຄາດຄະເນຝູງຊົນ
ຈະມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມສູງສຸດ 240,000 ຄົນຢູ່ຕາມຖະໜົນ.
ບໍ່ຄືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງທຳມະດາຂອງ ຮົງກົງ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ແລະວັນທີ 1
ຕຸລາ, ທີ່ເປັນວັນຄົບຮອບການທ້ອນໂຮມກັບຈີນ ແລະ ວັນຊາດຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ພວກ
ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໃນວັນອາທິດວານນີ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງ
ປານໃດ.
ທ່ານ ເອດວິນ ໂລ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມັກກົດໝາຍທີ່ ລັດຖະບານ ຈີນ ສາມາດດຳ
ເນີນຄະດີຕໍ່ພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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