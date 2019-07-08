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ພວກປະ​ທ້ວງ ໄດ້ປະ​ທະ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ ຮົງ​ກົງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ

ນັກ​ຂ່າວ​ຖ່າຍ​ວິ​ດີ​ໂອ ເອົາຕຳຫຼວດທີ່ກຳ​ລັງ​ເກັບ​ກວາດ​ຖະ​ໜົນ​ຢູ່ໃນ ຮົງ​ກົງ. 7 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໃນ​ຖະ​ໜົນຫຼາຍແຫ່ງ​ຂອງ​ ຮົງ​ກົງ ໃນ​ວັນ​ອາ
ທິດວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຖືກສົ່ງໄປ ດຳເນີນຄະດີ
ໃນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ສານຕ່າງໆຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກ ຄອມມູນິສນັ້ນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄດ້​ແຍກ​ກັນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ພວກ
ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ປະທະກັບຕຳຫຼວດ. ຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນຖືກຕຳ
ຫຼວດຈັບຕົວໄປ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ South China Morning Post.

ຮູບ​ພາບຫຼາຍ​ໃບ​ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ຊຸດ​ປາບ​
ປາມຈະລາຈົນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບພວກປະທ້ວງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ຄາວ​ລູນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ.
ບັນດາຜູ້ຈັດການປະທ້ວງກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນ 230,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນຂະນະ
ທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຄາດວ່າຝູງຄົນນັ້ນມີປະມານ 56,000 ຄົນ.

ພວກປະ​ທ້ວງ​ໃນວັນ​ອາ​ທິດວານນີ້​ ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ດ່ວນ West Kowloon
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເກາະຮົງກົງ ກັບ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ພວກປະທ້ວງໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກ
ເວົ້າໂດຍກົງກັບພວກຢ້ຽມຢາມຈາກ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ກ່ຽວກັບ
ກົດໝາຍທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.

ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດົນ​ເຖິງ​ເດືອນ​ໃນ​ເກາະ ຮົງ​ກົງ ຢູ່ ຈີນ​ແຜ່ນ
ດິນໃຫຍ່ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍ. ການປະທ້ວງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນການປະທ້ວງທີ່ສຳ
ຄັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອພວກປະທ້ວງໄດ້ບຸກເຂົ້າ ໄປໃນຕຶກສະພານິຕິບັນ
ຍັດຂອງ ຮົງກົງ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເປ່ເພ ໃຫ້ແກ່ສະພາດັ່ງກ່າວ.

ຫ້ອງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນ​ຫາ ຮົງ​ກົງ ແລະ ມາ​ເກົ້າ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​
ການກະທຳຂອງພວກປະທ້ວງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ ໂດຍກົງຕໍ່ກົດ
ເກນ “ນຶ່ງປະເທດ, ສອງລະບົບ” ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສລີພາບໃນ ເກາະຮົງກົງ ວ່າເປັນ
ເຂດແດນທີ່ພິເສດ ຢູ່ໃນປະເທດພັກຄອມມູນິສນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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