ການຟ້ອງ ອຸບາຍສໍ້ໂກງ ໃນດ້ານການສຶກສາ ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ

ພວກໄອຍະການ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ 50 ຄົນ ທີ່ມີສ່ວນ ໃນການຊ່ອຍເຫລືອ
ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຮັ່ງມີ ໃນການຫາທາງໃຫ້ລູກເຕົ້າຂອງຕົນ ໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາ
ໄລທີ່ດັງໆ ຂອງ ສະຫະລັດ. ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ໃນນະ
ຄອນ ບັອດສຕັນ ໃນວັນອັງຄານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາ ວິນລຽມ “ຣິກ” ສິງເງີ້ ວ່າ ວິ້ງເຕັ້ນໃຫ້
ກຸ່ມສໍ້ໂກງຜ່ານອົງການກຸສົນຊື່ວ່າ Edge College & Career Network. ນອກນັ້ນ
ພວກເພິ່ນ ຍັງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ພວກລູກຄວາມຂອງລາວ ລວມທັງນັກສະແດງ ເລຊີຕີ ຮັຟ
ເມັນ ກັບ ລໍຣີ ລັຟລິນ ລວມທັງພວກຄູຝຶກແລະພວກພະນັກງານປົກຄອງມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນບົນນຳ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ
ສາລີຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕົວການຈຳເລີຍໃນຂໍ້ຫາທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຄື William Singer ໄດ້ຍອມຮັບສາລະພາບ
ຜິດ ທີ່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ນະຄອນບັອດສຕັນ ໃນວັນອັງຄານສັບປະດານີ້ ໃນ
ຂໍ້ຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງ ທັງສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດດ້ານຟອກເງິນ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ຍັກຍອກເງິນຂອງສະຫະລັດ ແລະຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ທ້າວ Singer ເປັນຕົວການສຳຄັນໃນກົນອຸບາຍທີ່ກ່າວຫານີ້ ທີ່ໄອຍະການຂອງລັດຖະ
ບານກາງເອີ້ນວ່າ ການສໍ້ໂກງ ການໄດ້ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແບບບໍ່
ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານ Andrew Lelling ໄອຍະການຂອງ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຟ້ອງ
50 ຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ອັນ
ທຳອິດກໍຄື ການສໍ້ໂກງຂໍ້ສອບເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ໝາຍເຖິງຂໍ້ສອບແອັສເອທີ ແລະ
ເອຊີທີ ແລະອັນທີສອງມາກໍແມ່ນການສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ຊັ້ນຍອດໂດຍການຊື້ຈ້າງພວກອາຈານຝຶກສອນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮັບເອົາ
ລູກສິດບາງຄົນໂດຍປາດສະຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໄອຍະການສະຫະລັດ ທ່ານ Andrew Lelling ເວົ້າວ່າ ອາຈານຝຶກ 9 ຄົນຈາກໂຮງ
ຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊັ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢນ ໃນລັດ ຄອນເນທິກັດ ກັບມະຫາວິທະຍາ
ໄລ Georgetown ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບສິນບົນທີ່
ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເອກສານ ດ້ານການກິລາ ໃຫ້ພວກສະໝັກບາງຄົນ. ພວກພໍ່ແມ່ 33
ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ ວ່າໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນມະຫາສານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລູກ
ຂອງພວກຕົນ ຈະໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີກຽດໂດຍຜ່ານເງິນສິນບົນແລະ
ເອກະສານປອມແປງທັງທາງດ້ານການຮຽນແລະການກິລາ. ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວກໍມີ
ດາລາຮໍລີວູດ ຄື ເຟລີຊີຕີ ຮັຟເມັນ ແລະ ລໍຣີ ລັຟລິນ ຈາກວົງການສະແດງທາງໂທລະ
ພາບ ນຳ.
ທ່ານ Andrew Lelling ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ: “ພວກພໍ່ແມ່ເຫລົ່ານີ້ ເປັນ
ຄົນຮ່ັງມີ ແລະພວກທີ່ມີກຽດແລະສັກສີທີ່ເປັນແບບແຜນ. ພວກນີ້ຈະລວມທັງ ຍົກຕົວ
ຢ່າງເຊ່ັນ ພວກຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດເອກະຊົນແລະບໍລິສັດຂອງຫລວງຕ່າງໆ ບໍລິສັດ
ການເງິນທີ່ມີຄວາມລໍ້າລວຍແລະພວກລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບທັງຫລາຍ ພວກດາ
ລາສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງສອງຄົນ ນັກອອກແບບເສື້ອຜ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ນຶ່ງ ແລະປະທານຮ່ວມ
ຂອງບໍລິສັດທະນາຍຄວາມທົ່ວໂລກ. ອິງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນມື້ນີ້ ໝົດທຸກຄົນກໍແມ່ນຮູ້ດີວ່າ ຕົນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບທ້າວ Singer ແລະຄົນອື່ນໆເພື່ອຊ່ອຍ
ເຫລືອພວກລູກໆຂອງຕົນສໍ້ໂກງຂໍ້ສອບແອັສເອທີ ຫລື ເອຊີທີ ຫລືບໍ່ກໍຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ໃຫ້ລູກຂອງຕົນໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນດັງໆ.”
ພວກລູກຄ້າທັງຫລາຍ ໄດ້ພາກັນຈ້າງ ທ້າວ Singer ໃນລະຫວ່າງນຶ່ງແສນໂດລາ ຫາ 6
ລ້ານ 5 ແສນ ໂດລາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລູກຂອງຕົນຈະໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່
ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ. ລວມທັງໝົດ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນ 25 ລ້ານໂດລາໃນລະຫວ່າງປີ 2011
ຫາປີ 2018. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແອັຟບີໄອພິເສດ ໂຈ ໂບນາໂວລົງຕາ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການ
ຊອກຄົ້ນເລື້ອງກະໂລບາຍສົກກະປົກດ່ັງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ: “ການສືບສວນຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນພຶສພາປີກາຍນີ້ລຸນຫລັງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຫລັກຖານຢ່າງ
ຫລວງຫຼາຍ ການປອມແປງຢ່າງເລິກແລບລະອຽດ ກ່ຽວກັບພາລະກິດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບ
ນອກເຄື່ອງແບບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍແລະຝ່າຍຕຸລາການ ຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີວິທີການເຂົ້າຮຽນ
ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອັນອື່ນຕ່າງຫາກ ຫຼືອາດຊະຍາກຳແນວອື່ນຕ່າງຫາກສຳລັບພວກ
ຜູ້ຮັ່ງມີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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