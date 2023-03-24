ໄອຍະການຂອງນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະ ສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໃຫ້ທ່ານມອບເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຊຳລະເງິນ 130,000 ໂດລາ ຂອງອະດີດ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ດາວໂປ້ຄົນນຶ່ງ ກ່ອນການເລືອກ ຕັ້ງປີ 2016 ເພື່ອເປັນຄ່າປິດປາກໃຫ້ນາງງຽບກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ນາງອ້າງວ່າເຄີຍມີເພດສຳພັນກັບທ່ານທຣຳ.
ຫົວຫ້ອງການຍຸຕິທຳ ຫລື DA ເຂດແມນແຮັດຕັນ, ທ່ານອາລວິນ ແບຣກ (Alvin Bragg) ໄດ້ຕຳໜິການຮ້ອງຂໍໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຂອງ ປະທານຄະນະກໍາມະການ ສາມທ່ານໃນສະພາຕ່ຳວ່າເປັນ "ການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດອະທິປະໄຕຂອງນິວຢອກ ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ." ສະມາຊິກສະພາສາມຄົນ - ທ່ານຈີມ ຈໍແດນ, ເຈັມສ໌ ຄອມເມີ ແລະໄບຣອັນ ສຕາຍລ໌ - ໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນຂອງທ່ານແບຣກຕໍ່ທ່ານທຣຳວ່າເປັນ "ການລ່ວງລະເມີດອໍານາດຂອງໄອຍະການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ."
ທີ່ປຶກສາໃຫຍ່ຂອງທ່ານແບຣກ, ທ່ານນາງ ແລສລີ ດູເບັກ (Leslie Dubeck) ບອກບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ຈົດຫມາຍຂອງພວກເພິ່ນ "ຫາກໍ່ອອກມາຫຼັງຈາກ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນມາວ່າ ທ່ານລາວຈະຖືກຈັບ [ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ] ແລະມີລາຍງານວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທ່ານເຂົ້າມາແຊກແຊງ. ຂໍ້ມູນເທັດຈິງທັງສອງຢ່າງນີ້ ບໍ່ແມ່ນພື້ນຖານ ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການສືບສວນຂອງສະພາ."
ທ່ານນາງດູເບັກຂຽນວ່າ "ຖ້າຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຫ້ອງການຂອງ DA ຈະມີໜ້າທີ່, ເຊັ່ນດຽວກັບໃນທຸກໆຄະດີ ທີ່ຕ້ອງສະຫນອງການ ຄົ້ນພົບຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກໄຟລ໌ຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຈໍາເລີຍເພື່ອວ່າ ຈຳເລີຍອາດຈະ ກະກຽມເຫດຜົນຕ່າງໆໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້."