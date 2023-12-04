ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊາວຮົງກົງ ນາງແອກເນັສ ຊາວ ຍ້າຍໄປອາໄສ ຢູ່ໃນການາດາ

ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊາວຮົງກົງ ນາງແອກເນັສ ຊາວ (Agnes Chow), ຜູ້ທີ່ຖືກຈໍາຄຸກຍ້ອນບົດບາດຂອງນາງໃນການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນປີ 2019, ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ນາງໄດ້ຍ້າຍໄປການາດາ ແລະຈະບໍ່ກັບຄືນມາ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂໃນການປະກັນຕົວຂອງນາງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ນາງຊາວ ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາ ເຊິ່ງຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດໃນນາມ ໃບໜ້າທີ່ໜຸ່ມຂອງການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງ ປີ 2012, 2014 ແລະ 2019 ເພື່ອຕ້ານກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຮົງກົງ.
ນາງໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 7 ເດືອນຢູ່ໃນຄຸກ ໃນບົດບາດຂອງນາງກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຢູ່ນອກກອງບັນຊາການຕໍາຫຼວດ ຮົງກົງ ໃນປີ 2019, ເມື່ອຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຕິດຕໍ່ກັນ ຊຶ່ງເປັນການທ້າທາຍທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຕໍ່ການປົກຄອງຂອງຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສົ່ງມອບອໍານາດຂອງຮົງກົງໃນປີ 1997.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນວັນເກີດຄົບຮອບ 27 ປີຂອງ ນາງ ຊາວ, ນາງໄດ້ໂພສສອງຂໍ້ຄວາມລົງສື່ສັງຄົມທີ່ທໍາລາຍຄວາມງຽບທີ່ນາງເກັບຮັກສາໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ນາງໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງປີເຄິ່ງ ທີ່ຜ່ານມາ.
ນາງກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດອັນໃດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ, ແລະຂ້ອຍກໍບໍ່ຢາກຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອີກ."
ນາງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງນາງມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ "ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນຮົງກົງ, ຄວາມປອດໄພສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ, ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍ".