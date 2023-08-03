ພັກກ້າວໄກໄທ ທີ່ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຖືກສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກຸ່ມພັກປະສົມ ເພື່ອປະກອບລັດຖະບານ ຊຸດຕໍ່ໄປ

ພັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງເກືອບທັງໝົດ ຈາກການເລືອກ ຕັ້ງທົ່ວໄປຢູ່ໃນໄທ ຖືກສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນກຸ່ມພັກປະສົມ ເພື່ອປະກອບລັດ ຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຫົວອານຸລັກນິຍົມຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ພັກດັ່ງກ່າວຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກໃຫ້ປະຕິຮູບກົດໝາຍ ທີ່ຫ້າມການຕຳໜິກະສັດຂອງ ປະເທດ. ປະເທດໄທໄດ້ດິ້ນຮົນມາເປັນເວລາເກືອບສາມເດືອນ ເພື່ອຈະສ້າງຕັ້ງລັດ ຖະບານ ແລະເລືອກຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ນັບແຕ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມາ. ພັກກ້າວໄກ ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບບໍ່ຄາດຝັນໄດ້ດຶງເອົາ8 ພັກມາໂຮມເຂົ້າກັນ ດ້ວຍໄດ້ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ວ່າຜູ້ນຳ ພັກເພື່ອໄທ ທີີ່ເປັນພັກໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງ ຢູ່ໃນລັດຖະບານປະສົມ ກ່າວໃນວັນພຸດ ວານນີ້ວ່າ ບັນດາພັກອື່ນໆ ແລະ ສະພາສູງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທະຫານ ບໍ່ສາມາດຮັບ ເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກກ້າວໄກ ເພື່ອດັດແກ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບກະສັດ. ພັກເພື່ອໄທ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຂອງຕົນເອງ.